موجز السوشيال ميديا|شريف مدكور يعلن إصابته بالصفرا ..فتاة الفستان: هأدرس بره ومش هسيب حقي.. نجوم الفن يحييون ذكرى انفجار مرفأ بيروت

رصد موقع صدى البلد الإخباري الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

الرحمة للضحايا.. راغب علامة يحيي ذكرى إنفجار مرفأ بيروت بكلمات مؤثرة

في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت، شارك الفنان راغب علامة ، جمهوره مقطع فيديو للحادث المؤلم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

أجمل هدية .. شاهد حنان مطاوع برفقة ابنتها في مدينة الملاهي

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورجديدة برفقة ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وسط اليخوت.. إطلالة مبهجة لـ ياسمين صبري عبر انستجرام

حرصت الفنانة، ياسمين صبري، على مشاركة جمهورها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ياسمين صبري باطلالة جذابة مبهجة وسط اليخوت، مرتدية بلوزة باللون الأبيض وجيبة ملونة.

أنغام تعلن تفاصيل حفلتها مع وائل جسار

روجت الفنانة أنغام لحفلتها القادمة مع وائل جسار عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للحفلة وعلقت قائلة : انتظروني في #حفلات صيف الشرقية يوم الخميس 12 أغسطس، تباع التذاكر ابتداءً من يوم 5 أغسطس.

فتاة الفستان: سقطت في الكلية وهطلع ادرس بره ومش هسيب حقي

نشرت حبيبة طارق، المعروفة إعلاميًا بفتاة الفستان، بثا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" تحدث فيه عن معاناتها في جامعة طنطا وتهديدها برسوب في مادتين، إثر حادثتها المشهورة بارتداء فستان داخل الحرم الجامعي.

شريف مدكور يعلن إصابته بالصفرا

أعلن الإعلامي شريف مدكور تعرضه لوعكة صحية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتب شريف مدكور :كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا،الحمد لله راحة اسبوعين في السرير مع كثير من العسل الاسود ، صفرا في السن دا بجد .