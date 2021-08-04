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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفل زفاف يتحول لـ مأتم بعد وفاة عريس بصاعقة برق .. تفاصيل

صاعقة برق تقتل عريس
صاعقة برق تقتل عريس يوم زفافه

تحول حفل زفاف إلى مأتم بعد أن توفى عريس و 17 شخصا دفعة واحدة وأصيب 5 آخرون، فور تعرضهم لصاعقة برق في زفاف بشمال بنجلاديش.

ووقع الحادث المؤسف بنهر بادما ، حين ضربت صاعقة من البرق قارباً أقيم عليه حفل زفاف، وسط انهمار هطول الامطار الموسمية وقت الظهيرة، ليسفر الحادث عن مقتل العريس و15 شخصا آخرين ، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة البيان السعودية.

وبحسب ما نشر كان الضحايا في طريقهم لحضور حفل الزفاف بمنطقة سيبجاني،  على بعد أكثر من 250 كيلو مترا شمال غرب العاصمة دكا حين وقع الحادث.

والمصدم في الواقعة المثيرة، هو وفاة العريس في اللحظات الأولى من زفافه لينتهي الفرح إلى مأساة بسبب الصواعق البرق.

 الموت بسبب صواعق البرق أمر شائع في بنجلاديش، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الافتقار لمعرفة كيفية الاحتماء من العواصف الرعدية.

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