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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو تطلق نسخة VIP من السيارة Traveller في السعودية

بيجوTraveller VIP
بيجوTraveller VIP

أعلنت شركة بيجو الفرنسية من خلال وكيلها بالمملكة العربية السعودية ، عن تدشين النسخة الـ VIP من سياراتها الفاخرة Traveller، التي تتميز بمواصفات مميزة من  الداخل والخارج، وفخامة وأناقة كبيرة على الطرقات، واستهلاك ممتاز للوقود .

وتظهر السيارة بيجو Traveller VIP بشكل خارجي يضم نظام سقف بانورامي في السيارة عبارة عن لوحتان من الزجاج المنفصلتان في سقف السيارة تعطيان حجرة الركاب إضاءة فريدة ورؤية بانوراميه للسماء ، والأبواب الآلية الجانبية ، التي مهيأة بسهولة للصعود على متن السيارة باستخدامها أو فتحها عبر القدم .

أما دواخل السيارة بيجو Traveller VIP ، فتحتوى على نظام الإضاءة مزود بأضواء فردية مخصصة للقراءة، ولضمان راحة أكبر خلال الرحلة، زودت السيارة بنظام تكييف خلفي مع فتحات تهوية فردية وتدفق سلس للهواء، هناك 4 منافذ 12 فولت موزعة في حجرة الركاب، إضافة إلى منفذ 220 فولت ومنفذ توصيل VIP لسهولة شحن أي جهاز محمول.

 

كما يمكن لملاك بيجو Traveller VIP الاختيار من بين عدة إعدادات تختلف بين 6 و7مقاعد إن القدرة على إزالة المقاعد وتعديلها تركيبها تسمح بتوفير مساحة تضيف الراحة للركاب، وسهولة تامة في الوصول للمقاعد في الصف الثالث.

وقال يوسف المجدوعي الرئيس التنفيذي لمجموعة المجدوعي تتميز موديلات سيارات بيجو بكونها تلاءم احتياجات عملائها بمميزات مختلفة تقابل بها فئات وقطاعات متعددة، وتعد بيجوTraveller VIP المثال الأنسب لتنوع سيارات بيجو، حيث نطمح في المجدوعي للسيارات بأن نقدم تجربة قيادة استثنائية فريدة بسيارة ترافلر.

بيجو بيجو الفرنسية بالمملكة العربية السعودية السعودية Traveller استهلاك ممتاز للوقود

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