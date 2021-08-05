الشباب والرياضة والخارجية يحلان أزمة منتخب آنسات السلة تحت 19 سنة بتركيا

أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية أزمة المنتخب المصري لكرة السلة تحت 19 سنة المتواجد في تركيا منذ صباح الأربعاء. ورغم التعليمات الخاصة التى أرسلها الاتحاد الدولي لكرة السلة، للاتحادات المشاركة في البطولة والتي من بينها الاتحاد المصري لكرة السلة، بعدم الحاجة إلى الحصول على تأشيرة قبل السفر إلى المجر، إلا أن البعثة فوجئت بمنعها من مغادرة مطار إسطنبول والسفر إلى المجر والمطالبة بعودتها إلى القاهرة مرة أخرى.

وفتح الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة خط اتصال مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ صباح اليوم الأربعاء وبدوره تحدث الوزير أشرف صبحي مع وزير الخارجية سامح شكري لحل سريع لأزمة المنتخب.

وأجرى الوزير سامح شكري اتصالات بالسفارة المصرية في تركيا ثم سفارة المجر في تركيا من سرعة حل الأزمة وهو ما تم بنجاح. وقام وفد دبلوماسي من السفارة المصرية في تركيا بزيارة المنتخب المصري الموجود في مطار اسطنبول وحصلوا على جوازات السفر الخاصة بالبعثة وحصلوا على تأشيرة للبعثة بالكامل تسمح لهم بدخول تركيا لمدة 15 يومًا ثم رافقوا البعثة إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت في تركيا.

ومن المقرر وفقًا لتأكيدات السفارة المصرية في تركيا بالتعاون مع سفارة المجر في تركيا أن تحصل بعثة المنتخب المصري غدًا على تأشيرة دخول بودابست عاصمة المجر مباشرًة من تركيا بدلًا من العودة إلى مصر ثم السفر مرة أخرى. وستخضع بعثة المنتخب المصري إلى مسحة طبية خلال الساعات القادمة لتغادر البعثة فور ظهور النتائج إلى المجر استعدادًا لخوض منافسات كاس العالم.

ويتواجد المنتخب المصري تحت قيادة شريف عزمي المدير الفني في المجموعة A مع كلًا من منتخب أستراليا وإيطاليا وأمريكا في البطولة التي تقام من 7 لـ 15 أغسطس في المجر.