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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

موسيماني: حققنا المطلوب أمام وادي دجلة وتصدرنا القمة

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق المطلوب في مباراة الدوري الممتاز أمام وادي دجلة وتصدر قمة المسابقة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة صعبة في مشوار البطولة.

وأوضح أن الجهاز الفني حرص على منح التعليمات للفريق بشكل مستمر، واللاعبين كان لديهم فاعلية أسهمت في تسجيل الأهداف خاصة في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنه يحترم فريق وادي دجلة رغم أن خط دفاعه كان يعاني من المشكلات.

وأشار إلى أن المنافس قدم مباراة قوية وطريقة لعبه وفلسفته في الملعب تخلق متاعب للمنافس، وهو سبب إهدار الفرص في الشوط الأول.

وأكمل: «لن أقول إن التغييرات كانت السبب وراء تسجيل الأهداف، لكن اللاعبين نجحوا في استغلال الفرص، وبالفعل هناك ضغوط شديدة، وهذا الأمر طبيعي في لعبة كرة القدم».

وأشار موسيماني إلى أن كل لاعب يمتلك الطموح في تسجيل الأهداف والجميع يقدم أداءً مميزًا، وهذا هو المهم، وأنه كمدير فني يعمل على تهدئة اللاعبين، واستقبال الفريق لهدف لا يتحمله لاعب بعينه وإنما يكون نتيجة خطأ مشترك.

وأكد أن الأهلي تصدر الدوري وهو أمر مهم، وعند الفوز بالبطولات لن يتوقف أحد عند بعض الأخطاء التي تقع في أي مباراة.

وأكمل موسيماني: «الأهلي يبحث دائمًا عن الفوز، ولدينا ثوابت محددة والضغط الذي نعاني منه الآن إيجابي وحميد. كان لقاء وادي دجلة مهمًّا من أجل الصدارة وننتظره منذ فترة طويلة. وعانينا بسبب الإصابات وغياب الدوليين مع المنتخب الأوليمبي، لكننا حققنا الهدف من المباراة وتصدرنا المسابقة».


واعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه وادي دجلة اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.
 

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق انتصاره السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 61 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على غريمه اللدود الزمالك، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد دجلة عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 46، قبل أن يضيف زميله محمد شريف الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 60.

وأشعل دجلة المباراة من جديد، بعدما أحرز لاعبه أحمد شريف هدفا في الدقيقة 67، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل في الوقت المتبقي من اللقاء دون جدوى.
 

بيتسو موسيماني الدوري الممتاز وادي دجلة محمود عبدالمنعم كهربا محمد شريف أحمد شريف

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