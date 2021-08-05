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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر حرجا..أشرف الفقي يحذر من الوضع الوبائي خلال الأسابيع القادمة

صدى البلد


قال أشرف الفقي، مدير الإدارة العالمية للبحوث والتطوير، فايزر أمريكا، إن الفيروسات تتحور بشكل واضح خلال فترة حياتها، وذلك للهروب من اللقاحات وفكرة القضاء عليها، مسترسلا: التحورات يمكن أن تتسبب في إضعاف الفيروس أو زيادة قوته.
 

وأضاف "أشرف الفقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن متحور دلتا الأخير أصبح اكثر قدره على الإلتحام بالجهاز التنفسي، متابعا: وفقا لهذه الدراسات أصبحت أعراض الإصابة بمتحور دلتا أقوي وأكثر ظهورا من باقي التحورات.
 

وأكد على أن متحور دلتا هو الاكثر انتشارا في بريطانيا والهند، وكذلك في الولايات المتحدة، واسترسل محذرا من فكرة تواجد سلالة دلتا في العديد من الدول ولكنها مازالت في مراحلها الأولى.


وأوضح أن الجميع عرضه للإصابة بفيروس كورونا ومتحور دلتا، متابعا: اللقاحات لا تقي من الإصابة ولكنها تقلل من حدة الإصابة فقط، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من الفيروس.
 

ولفت إلى أن نسبة تأثير اللقاحات على سلالة دلتا أصبح أقل، نتيجة تحوره بشكل واضح وأقوي، منوه إلى ان الأسابيع القادمة سيكون الوضع الوبائي أكثر حرجا.
 


 

أشرف الفقي متحور دلتا فيروس كورونا اخبار التوك شو لقاح كورونا

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