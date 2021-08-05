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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 7 مصانع أحذية ومعارض ملابس مخالفة ببولاق الدكرور

المصانع المخالفة
المصانع المخالفة بالجيزة

نفذت أجهزة محافظة الجيزة حمله مكبرة شارك فيها حي بولاق الدكرور ومديريات التموين والطب البيطرى والشئون الصحية والإدارة التعليمية ورخص المحلات والبيئة والاشغالات والإعلانات للتفتيش على المحلات للتأكد من سلامة الرخص ورفع الاشغالا.

 

جاء ذلك استكمالا للحملات التي تشنها محافظة الجيزة علي المحال والمنشآت العامة والمصانع غير المرخصة ومخازن البضائع، و تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حفاظا علي السلامة العامة للمواطنين . 

 

 وقد أسفرت عن تحرير عدد 13 محضر متنوع عبارة عن غش تجارى وعدم اعلان تسعيرة  وعدم وجود فواتير شراء وعدم وجود سجل صناعى وغير مطابق للمواصفات وتم تنفيذ 7 قرارات غلق  وتشميع لمصنع أحذية ومعرض ملابس ومحل أدوات منزلية وسوبرماركت الدوار وقهوة اللؤلؤة ومحل فكهاني وسوبر ماركت الملكة . 


وتم تحرير عدد9 محضر بيئة ومصادرة عدد265 كرسي متنوع و7 ثلاجه و26 ترول و22انبوبة و45 قلب شيشه و6 قطاعة لانشون و9 ميزان وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الحى وتمت الحملات بمتابعه عبد الله نور رئيس حي بولاق .

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الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة الطب البيطري بولاق الدكرور حملة مكبرة مديريات التموين معرض ملابس غلق وتشميع

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