الحبيب الجفري: المتطرفون خالفوا أمر الله في الأخذ بالأسباب مع «كورونا».. والإفتاء دون إدراك الواقع إثم .. وسيد قطب كفر المجتمع

الحبيب الجفري:

توصيات مؤتمر دار الإفتاء تترجم إلى أفعال وتعطي ثمارها

علينا احرتام المنهجية والفتاوى الطبية يجب الرجوع فيها للأطباء

فتاوى غير المُختصين تؤدي إلى كوارث

رؤية راشدة كنا نفتقدها فى المؤسسات الدينية سابقًا

على المفتي امتلاك الأدوات التى تمكنه من تجديد الفتوى

من أفتى بحكم يتعلق بواقع يجهل تفاصيله آثم شرعا

التقى موقع «صدى البلد» الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، ورئيس مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية، على هامش مؤتمر دار الإفتاء المصرية السادس، الذي انعقدَ فِي مدينةِ القاهرةِ، يومي الثاني والثالث مِنْ شَهْرِ أغسطس لِسَنةِ أَلْفَيْنِ وواحد وعشرين مِنَ الميلادِ، الموافقِ الثالث والعشرين والرابع والعشرين مِنْ شهرِذي الحجة لِسَنةِ أَلْفٍ وأَرْبَعِمِائِةٍ واثنين وأربعينَ مِنَ الهجرةِ، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي -رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ- وبحضورٍ الوزراءِ، والمُفْتِينَ والسُّفراءِ، والعلماءِ، ورجالِ الدولةِ، ورجالِ الصحافةِ والإعلامِ.

مؤتمر ناجح وهادف

قال الحبيب علي الجفري، إن مؤتمر دار الإفتاء هو حلقة فى سلسلة من المؤتمرات الجَادة التى تميّزت عن غيّرها من المُؤتمرات بأنها تنظير وفعِل، فعلى المنصة نسمع العلماء يتناظرون ويتناقشون، لكن نجد قرارات تترجم إلى أفعال من خلال دار الإفتاء المصرية ومن خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وعلى سبيل المثال ستجدون في موقعهم الإصدار السنوي لمرصد الفتاوى، الذي يقيم مسار الفتاوى المنضبطة وغير المنضطبة في العالم.

وأوضح «الجفري» في تصريح لـ«صدى البلد»: أن ميزة هذا المُؤتمر أنه يبني لبنة فوق الأخرى، حيث يبني على إنجازاته -عام بعد عام-، وهي رؤية راشدة كنا نفتقدها فى المؤسسات الدينية سابقًا، ولا شك أنها ستأخذ وقتها إلى أن تظهر ثمارها على أرض الواقع فى الشارع.

الفتاوى المتشددة

وأشار إلى أن الله تعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، وألا نصدر فتوى شرعية في مسألة لها تخصص طبي أو بيئي أو غير ذلك إلا بعد الرجوع إلا أهل الاختصاص من العلماء في هذا العلم، ومَنْ يفتي في ذلك دون الرجوع لأهل الاختصاص فهو مخالف لأمر الله تعالى.

ولفت إلى أن مسألة الفتاوى المتشددة المُتعلقة بكورونا فهي مثال لما نعيشه من مآسي فوضى الفتاوى، فنحن نعيش بين تطرفين خطرين، تطرف يجعل من الفتوى وسيلة للتسلط على الناس واستغلالهم وتوجيههم نحو البغضاء والكراهية والإقصاء والإكثار والتفجير.

وأضاف: «وفي المقابل تطرف آخر ينطلق من نفس المشكاة، مشكاة الفوضى، وهو التطرف الذي يدعو إلى نبذ مفهوم الفتوى من أصله، واعتبار مفهوم الفتوى نوعا من التسلط بالمطلق، وجعل الكلام أن كل واحد يأخذ الذي يعجبه ويسير.

وتابع: لا شك أن الله تعالى أعطى الإنسان حريته في اختياره، ولكن إذا جِئنا نتكلم عن فهم دين الله -عز وجل- فهو لا شك أنه تخصص وليس حِكرًا على أحد إلا أنه يطالب صاحبه بأنه يعطيه حقه من الدراسة والتخصص والأخذ والتلقي.

وواصل: «ضياع هذا المفهوم بدعوى رؤية حداثية للإسلام تقوم على أساس الفلسفة الفردية الغربية المحضة، لاشك أنه نفس النواة التي صدرت عنها التنظيمات الإرهابية التي تطرفت بعد ذلك، لأنه مُتمرد على مفهوم المنهجية والانضباط بدعوى الحرية، فالحرية شيء والفوضى شيء آخر، وذاك أيضًا بدعوى الاستقلالية بالدين ونصرة الدين، هي نفس الفكرة التي انطلق بها من قال بالحاكمية والجاهلية والاستعلاء، حتمية الصدام هي انطلقت من نفس فكرة عدم الاحترام للمنهجية».

أفكار سيد قطب

ونوه العلامة الحبيب الجفري، إلى مقولة مشهورة قالها سيد قطب -الإخواني- في بعض كتاباته، قائلا: «إنني عندما كنت اقرأ القرآن في الكُتّاب -أثنا الطفولة- كُنت أجد له حلاوةً، فلما قرأت قرآن العلماء أي الذي بُني على ما استنبط من القرآن من منهجية أصولية وفروعية في العقيدة والفقه قال -سيد قطب- فقدت الحلاوة التي كنت أجيدها للقرآن، فلما عدت لقرآن الكُتّاب عادت لي الحلاوة».

وعلق «الجفري» على مقولة سيد قطب السابقة قائلاً: «هذا الكلام في ظاهره فيه شيء من الجمال الأدبي لكن في حقيقته العملية هو تخلص أو تفلت عن المنهجية، أدت بصاحبها إلى تكفير المجتمع والحكام والدعوة إلى الفوضى والقتل والدمار هي نفسها اليوم تأتي في ثوب آخر بدعوى الحداثة والتحرر والفردية».

وأكمل: هذه الحالة من الفوضى انعكست على كورونا والفتاوى التي جاءت في كورونا، فرأينا التطرف الذي يرفض كل الإجراءات الطبية الوقائية لمواجهة الفيروس والذي يتمرد على شيء أمرنا الله تعالى بالأخذ به وهو الأخذ بالأسباب وأمرنا ألا نصدر فتوى شرعية في مسألة لها تخصص طبي أو بيئي وغير ذلك إلا بعد الرجوع إلا أهل الاختصاص من العلماء في هذا العلم.

وأكد أن هناك شيئاً من التطرف الآخر الذى يُشعِر المشاهد أو المستمع بعدم المبالغة بفرائض الله والمسجد والصلاة في الوقت الذى نرى فيه التجمعات الأخرى متاحة بأشكالها وألوانها الجيد منها وغير الجيد، فالاعتدال فى كل الأمور مطلوب.

شروط المفتي

واشترط «الجفري» أنه على المفتي أن يكون ملمًا بالواقع الذى يفتي فيه، ولا يجوز له شرعا أن يلقي بالأحكام هكذا على الواقع المُتغيّر قبل أن يعيه، وإذا أفتي بحكم شرعي يتعلق بواقع وهو يجهل تفاصيله فهو آثم.

وأردف: أنه على المفتي أن يمتلك الأدوات التى تمكنه من تجديد الفتوى عند الحاجة للتجديد، فالفتوى تتأثر بالزمان والمكان والأحوال، وهناك ثوابت معروفة لا مجال للاجتهاد فيها.



ودعا الحبيب علي الجفري إلى أخذ الفتوى من أهل الاختصاص، منبهاً على أن غير المُختصين يعبثون بالمزاجية وأدوا إلى كوارث، مضيفًا: ولهذا نقول نعود إلى أهل الاختصاص ليست المسألة «كَهَنُوت أو تسلطاً» كما يحاول البعض تصويره للناس وهذا عبث، لا فهذا نوع والذي لا يحترم التخصص وهو لا يحترم عقله قبل أن نقول لا يحترم عقولنا أولا يحترم الشريعة».