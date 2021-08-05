عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الحبيب الجفري: المتطرفون خالفوا أمر الله في الأخذ بالأسباب مع «كورونا».. والإفتاء دون إدراك الواقع إثم .. وسيد قطب كفر المجتمع

الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري

الحبيب الجفري: 

توصيات مؤتمر دار الإفتاء تترجم إلى أفعال وتعطي ثمارها
علينا احرتام المنهجية والفتاوى الطبية يجب الرجوع فيها للأطباء

 فتاوى غير المُختصين تؤدي إلى كوارث

رؤية راشدة كنا نفتقدها فى المؤسسات الدينية سابقًا

على المفتي امتلاك الأدوات التى تمكنه من تجديد الفتوى

من أفتى بحكم يتعلق بواقع يجهل تفاصيله آثم شرعا

 

التقى موقع «صدى البلد»  الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، ورئيس مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية، على هامش مؤتمر دار الإفتاء المصرية السادس، الذي انعقدَ فِي مدينةِ القاهرةِ، يومي الثاني والثالث مِنْ شَهْرِ أغسطس لِسَنةِ أَلْفَيْنِ وواحد وعشرين مِنَ الميلادِ، الموافقِ الثالث والعشرين والرابع والعشرين مِنْ شهرِذي الحجة لِسَنةِ أَلْفٍ وأَرْبَعِمِائِةٍ واثنين وأربعينَ مِنَ الهجرةِ، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي -رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ- وبحضورٍ الوزراءِ، والمُفْتِينَ والسُّفراءِ، والعلماءِ، ورجالِ الدولةِ، ورجالِ الصحافةِ والإعلامِ.

 

مؤتمر ناجح وهادف

قال الحبيب علي الجفري، إن مؤتمر دار الإفتاء هو حلقة فى سلسلة من المؤتمرات الجَادة التى تميّزت عن غيّرها من المُؤتمرات بأنها تنظير وفعِل، فعلى المنصة نسمع العلماء يتناظرون ويتناقشون، لكن نجد قرارات تترجم إلى أفعال من خلال دار الإفتاء المصرية ومن خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وعلى سبيل المثال ستجدون في موقعهم الإصدار السنوي لمرصد الفتاوى، الذي يقيم مسار الفتاوى المنضبطة وغير المنضطبة في العالم.

 

وأوضح «الجفري»  في تصريح لـ«صدى البلد»: أن ميزة هذا المُؤتمر أنه يبني لبنة فوق الأخرى، حيث يبني على إنجازاته -عام بعد عام-، وهي رؤية راشدة كنا نفتقدها فى المؤسسات الدينية سابقًا، ولا شك أنها ستأخذ وقتها إلى أن تظهر ثمارها على أرض الواقع فى الشارع.

 

الفتاوى المتشددة

وأشار إلى أن الله تعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، وألا نصدر فتوى شرعية في مسألة لها تخصص طبي أو بيئي أو غير ذلك إلا بعد الرجوع إلا أهل الاختصاص من العلماء في هذا العلم، ومَنْ يفتي في ذلك دون الرجوع لأهل الاختصاص فهو مخالف لأمر الله تعالى.

 

ولفت إلى أن مسألة الفتاوى المتشددة المُتعلقة بكورونا فهي مثال لما نعيشه من مآسي فوضى الفتاوى، فنحن نعيش بين تطرفين خطرين، تطرف يجعل من الفتوى وسيلة للتسلط على الناس واستغلالهم وتوجيههم نحو البغضاء والكراهية والإقصاء والإكثار والتفجير.

 

وأضاف: «وفي المقابل تطرف آخر ينطلق من نفس المشكاة، مشكاة الفوضى، وهو التطرف الذي يدعو إلى نبذ مفهوم الفتوى من أصله، واعتبار مفهوم الفتوى نوعا من التسلط بالمطلق، وجعل الكلام أن كل واحد يأخذ الذي يعجبه ويسير.

 

وتابع: لا شك أن الله تعالى أعطى الإنسان حريته في اختياره، ولكن إذا جِئنا نتكلم عن فهم دين الله -عز وجل- فهو لا شك أنه تخصص وليس حِكرًا على أحد إلا أنه يطالب صاحبه بأنه يعطيه حقه من الدراسة والتخصص والأخذ والتلقي.

 

وواصل: «ضياع هذا المفهوم بدعوى رؤية حداثية للإسلام تقوم على أساس الفلسفة الفردية الغربية المحضة، لاشك أنه نفس النواة التي صدرت عنها التنظيمات الإرهابية التي تطرفت بعد ذلك، لأنه مُتمرد على مفهوم المنهجية والانضباط بدعوى الحرية، فالحرية شيء والفوضى شيء آخر، وذاك أيضًا بدعوى الاستقلالية بالدين ونصرة الدين، هي نفس الفكرة التي انطلق بها من قال بالحاكمية والجاهلية والاستعلاء، حتمية الصدام هي انطلقت من نفس فكرة عدم الاحترام للمنهجية».

 

أفكار سيد قطب

ونوه العلامة الحبيب الجفري، إلى مقولة مشهورة قالها سيد قطب -الإخواني- في بعض كتاباته، قائلا: «إنني عندما كنت اقرأ القرآن في الكُتّاب -أثنا الطفولة- كُنت أجد له حلاوةً، فلما قرأت قرآن العلماء أي الذي بُني على ما استنبط من القرآن من منهجية أصولية وفروعية في العقيدة والفقه قال -سيد قطب- فقدت الحلاوة التي كنت أجيدها للقرآن، فلما عدت لقرآن الكُتّاب عادت لي الحلاوة».

 

وعلق «الجفري» على مقولة سيد قطب السابقة قائلاً: «هذا الكلام في ظاهره فيه شيء من الجمال الأدبي لكن في حقيقته العملية هو تخلص أو تفلت عن المنهجية، أدت بصاحبها إلى تكفير المجتمع  والحكام والدعوة إلى الفوضى والقتل والدمار هي نفسها اليوم تأتي في ثوب آخر بدعوى الحداثة والتحرر والفردية».

 

وأكمل: هذه الحالة من الفوضى انعكست على كورونا والفتاوى التي جاءت في كورونا، فرأينا التطرف الذي يرفض كل الإجراءات الطبية الوقائية لمواجهة الفيروس والذي يتمرد على شيء أمرنا الله تعالى بالأخذ به وهو الأخذ بالأسباب وأمرنا ألا نصدر فتوى شرعية في مسألة لها تخصص طبي أو بيئي وغير ذلك إلا بعد الرجوع إلا أهل الاختصاص من العلماء في هذا العلم.

 

وأكد أن هناك شيئاً من التطرف الآخر الذى يُشعِر المشاهد أو المستمع بعدم المبالغة بفرائض الله والمسجد والصلاة في الوقت الذى نرى فيه التجمعات الأخرى متاحة بأشكالها وألوانها الجيد منها وغير الجيد، فالاعتدال فى كل الأمور مطلوب.

 

شروط المفتي

واشترط «الجفري» أنه على المفتي أن يكون ملمًا بالواقع الذى يفتي فيه، ولا يجوز له شرعا أن يلقي بالأحكام هكذا على الواقع المُتغيّر قبل أن يعيه، وإذا أفتي بحكم شرعي يتعلق بواقع وهو يجهل تفاصيله فهو آثم.

 

وأردف: أنه على المفتي أن يمتلك الأدوات التى تمكنه من تجديد الفتوى عند الحاجة للتجديد، فالفتوى تتأثر بالزمان والمكان والأحوال، وهناك ثوابت معروفة لا مجال للاجتهاد فيها. 


ودعا الحبيب علي الجفري إلى أخذ الفتوى من أهل الاختصاص، منبهاً على أن غير المُختصين يعبثون بالمزاجية وأدوا إلى كوارث، مضيفًا: ولهذا نقول نعود إلى أهل الاختصاص ليست المسألة «كَهَنُوت أو تسلطاً» كما يحاول البعض تصويره للناس وهذا عبث، لا فهذا نوع والذي لا يحترم التخصص وهو لا يحترم عقله قبل أن نقول لا يحترم عقولنا أولا يحترم الشريعة».

 

الحبيب الجفري الحبيب علي الجفري سيد قطب مؤتمر دار الإفتاء

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة لـ الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم بالمملكة

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تحرم هؤلاء المستخدمين من استخدام أشهر خدامتها.. كيف يعرف سناب شات متى ولدت؟

أسعار الذهب ترتفع مع بيانات اقتصادية أمريكية

أولمبياد طوكيو .. علي الصاوي يحتل المركز الثالث بالمجموعة الأولي ويودع منافسات الكوميتيه

أخبار الرياضة.. بدر بانون يغيب عن الأهلي.. علي الصاوي يفوز و يحيي آماله بالصعود لنصف نهائي الكوميتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

هل زواج الرجل من امرأة زنا بها يسقط الذنب ؟ .. أمين الفتوى يجيب

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

اليوم .. مباراة الحلم .. نصف نهائي مصر وفرنسا في كرة اليد بأولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ