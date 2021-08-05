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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري تغذية: يجب تدريب الأطفال على التغذية السليمة وممارسة الرياضة ..فيديو

صدى البلد

 

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية بكلية طب قصر العيني ، إن الطفل اذا كان وزن جسمه فوق الوزن العادي فهذا يعني انه ليس بصحة جيدة   ويصيب الطفل بأمراض لا حصر لها ومنها مرض السكر .

 

وأضافت عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن الأمهات يجب أن تضع أطفالهم نصب أعينهم حتي لا يصابون بأمراض دون ان يشعروا ، مؤكدة ان مرض السمنة خطر يهدد الأطفال ويجب الاهتمام بالتغذية السليمة .

 


وأوضحت عبد الوهاب ، انه يجب تدريب الأطفال علي التغذية السليمة وممارسة الرياضة ، مؤكدة أن الزبادي والخضروات من اهم الأغذية للأطفال ، منوه أن أمراض الضغط بدأت تظهر لدي الأطفال .

 

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تعالج الأنميا والسكرى.. لهذه الفوائد تناولى الفراولة


للفراولة فوائد صحية عدة فهى علاج فعال للبرد كما تساعد فى الوقاية من التهاب المفاصل والنقرس كما تعتبر من مضادات الاكسدة التي تحافظ على صحة الخلايا والانسجة.

عن فوائد الفراولة يقول استشاري التغذية العلاجية والسمنة أن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من المياه والألياف التى تساعد على بقاء الجسم رطب بالإضافة إلى تخليص الجسم من الإمساك .

تعد الفراولة غذاء مثالى لمرضى السكر فهى تحتوي الفراولة على نسبة منخفضة من السكر (40) مرة أقل من نسبة السكر في العديد من الفواكه الأخرى كما تعالج الفراولة التهابات اللثة وذلك أما بمضغها وتدليك اللثة بها برفق كما تحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

عن الفوائد الأخرى للفراولة احتوائها على نسبة عالية من الحديد لذا فهي علاج فعال للأنميا وترفع نسبة الهيموجلوبين بالدم وتعد الفراولة من الأطعمة المفيدة لجمالك فهي تحتوى على البيوتين الذي يساعد في بناء الشعر والأظافر.

 

التغذية السليمة ممارسة الرياضة ألتهاب المفاصل السكري الخضروات استشاري تغذية التغذية العلاجية

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