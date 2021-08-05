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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العوضي: مصر ليست الأقل حظوظا أمام فرنسا وقادرون على التأهل إلى نهائي الأولمبياد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

 قال خالد العوضي، نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد الأسبق، إن منتخبنا الوطني ليس الأقل حظوظًا في التأهل أمام فرنسا، في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، غدًا الخميس.

 وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نهائي الأولمبياد، حيث تقام المباراة بين بطلين للعالم في كرة اليد، إلا أن حظوظ الفراعنة كبيرة للغاية في الصعود. 

واستكمل تصريحاته،:" الذي سيتأهل من مباراة مصر وفرنسا، سيكون الأقل أخطاءً والأكثر تركيزًا، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي سيقوم به حراسة المرمى"، مشيرًا إلى أن لاعبو المنتخب عليهم التركيز وتصويب الكرات بشكل جيد في الشباك، فضلًا عن أن التركيز والثقة يضمن لمصر التأهل، وتقديم مباراة مثيلة لمواجهة ألمانيا. 

واختتم خالد العوضي «منتخبنا قوي للغاية، وحقق التارجت الأساسي الذي ذهب من أجله إلى طوكيو، لكن على أي حال وبغض النظر عن النتيجة أصبح لدينا منتخب بطل ينافس كبار اللعبة، والوصول لهذه المرحلة كبير للغاية»

ووصعد الفراعنة بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب الوطني، بفرنسا في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، محمد علي، عمر الوكيل "بكار"، يحيى الدرع، علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد "دودو"، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وسام سامي نوار.

خالد العوضي الأهلى منتخب مصر لكرة اليد فرنسا أولمبياد طوكيو 2020

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