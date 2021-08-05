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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج #شريف_المخيف يتصدر تويتر بعد تألقه أمام دجلة

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #شريف_المخيف بعد تألقه مع الأهلي وإحرازه الهدف الثاني في شباك فريق وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء امس بالدوري المصري الممتاز .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏باختصار محمد شريف المخيف هداف الدوري…. عيشوا كلام علي الفاضي… بيشخط في لاعب وادي دجله ولا الشحات…. يبقي كلام فاضي وبليله…لددد" و "‏كان فين هواك يا حبيبي من بدري كان فين هو ده الكلام استمروا شريف المخيف ".
 

انتهت أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي "الأهلي.
 

الشوط الأول..
 

مرر أحد لاعبي وادي دجلة كرة عرضية من الجبهة اليسرى للنادي الأهلي، واصطدمت في يد محمد هاني لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء.

أوقف حكم المباراة اللعب، وقرر العودة لخاصية الvar، لاحتساب ركلة جزاء ولكن قرر الحكم المختص احتساب الكرة تسلل من البداية.

شكل وادي دجلة خطورة على مرمى الأهلي أمثر من مرة، وذلك من خلال اسلوب جديد للعبة من الكرات الطويلة.

حاول الأهلي السيطرة على الموقف والدخول بشكل هجومي في المباراة، ولكن أحكم الفريق الدجلاوي صفوفه.

مرر علي معلول كرة طولية من الجبهة اليسرى ليتسلمها محمد شريف ببراعة شديدة، ويسددها على المرمى ولكن تخرج بعيد عن المرمى، ويحتسبها الحكم تسلل.

تعرض لاعب وادي دجلة للإصابة في العضلة الخلفية، وقرر المدير الفني تبديله بسبب رؤية طبيب الفريق بعدم استكمال المباراة.

وحل محمد جمال بديلاََ لمحمود مرعي الذي تعرض للإصابة، في أول تغيير اضطراري لوادي دجلة في الدقيقة 25.

أهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكد للأهلي في الدقيقةز36 من عمر المباراة، بعد تمريرة مميزة من محمد مجدي أفشة سددها شريف بطريقة غريبة أسكنها المدرجات.

ومن بعدها شكل الأهلي خطورة مرة أخرى على مرمى وادي دجلة، ومرر علي معلول كرة عرضية رائعة ولكن لم يتمكن شريف من استلامها ومرت بشكل غريب من فوق رؤوس اللاعبين.

الشوط الثاني..

سجل كهربا الهدف هدف الاهلي الأول في الدقيقة ٤٦ من بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من حسين الشحات لمحمد شريف سددها وتألق عبد المنصف وارتدت الى كهربا فأسكنها الشباك.

سجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقك 60 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من حسين الشخات لأفشة الذي مررها ببراعة لشريف ليسكنها شباك عبد المنصف.

ويعود حكم المباراة لخاصية ال var بسبب اعتراض لاعبي وادي دجلة، واحتسبه هدف لصالح الأهلي.

استطاع وادي دجلة أن يخترق دفاعات الأهلي في الدقيقة 69 وسدد أحمد شريف كرة زائعة على يسار علي لطفي سكنت الشباك، لتصبح النتيحة 2-1.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 61 ويتساوى الزمالك في النقاط، بينما يتجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز قبل الاخير.

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