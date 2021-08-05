المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات: سلمنا 3300 سيارة ضمن المبادرة حتى الأن ..فيديو

قال طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات ، حتي اليوم قمنا بتسليم 3300 سيارة ضمن مبادرة إحلال السيارات ، مؤكدا أن شركات السيارات المشاركة في المبادرة يعملون بأقصى جهدهم لتوفير طالبات المواطنين وهذا ما ساعدنا علي تسليم هذا العدد من السيارات .

واضاف طارق عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، هناك تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة من المواطنين وتوفير كافة السبل والتيسيرات لهم للحصول علي سيارة جديدة.

واوضح طارق عوض ، الأن نحن نتجه للتعامل مع الطاقة النظيفة حفاظا علي البيئة ، بالإضافة ألي تقليل الانبعاثات الكربونية التي تؤثر علي الصحة العامة .

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المالية: 75 ألف مواطن سجلوا في مبادرة إحلال السيارات

قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقدمة في وزارة المالية، إن هناك إقبالا كبيرا على المبادرة الرئاسية “إحلال السيارات”، حيث تقدم منذ إطلاق المبادرة أكثر من 75 ألف مواطن بطلبات تسجيل على الموقع، للاشتراك في المبادرة وتغيير السيارة القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.



وأضاف "عوض"، خلال لقائه على قناة “الحدث اليوم”، أن الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية الآن يتعامل مع 45 ألف مواطن والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الرئاسية ويتم استكمال أوراقهم؛ وبالفعل هناك أكثر من 30 ألف مواطن في المراحل الأخيرة من إنهاء الإجراءات لاستلام السيارة الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.



وتابع: "سيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، حيث خصصت الحكومة خطا ساخنا رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات".



وحددت وزارة المالية قيمة اقساط سيارات الميكروباص لمدة 7سنوات بعد خصم قيمة الحافز الاخضر ضمن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز والتي تضمنت مشاركة شركتي كينج لونج المصرية و المصرية البريطانية للسيارات ايبام بفئتي زميكس كاملة وكاملة مكيفة.

أقساط الميكروباص فى مبادرة إحلال السيارات

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اطلع صدي البلد عليه ، فإن القسط المقرر للفئات العمرية من 21حتي 31عاما لسيارات كينج لونج يصل لنحو 2877جنيها في الشهر و 2869لسيارة زيمكس الكاملة و 3229للفئة الكاملة المكيفة .



وتابعت وزارة المالية: القسط الشهري علي الفئات العمرية من 32حتي 40عاما يبلغ ما بين 2877 حتي 2890 جنيها لسيارات كينج لونج و 2969 و 2981جنيها لسيارات زميكس الكاملة و 3229 و3243جنيها الفئة الكاملة المكيفة .

وأوضحت وزارة المالية أن القسط من الفئات العمرية من 41حتي 45عاما يتراوح بين 2892 جنيها حتي 2906جنيها لكينج لونج و 2984 حتي 2998جنيها لسيارة زيمكس الكاملة و 3246 حتي 3261جنيها للفئات الكاملة المكيفة .