هشام يكن: الزمالك لن يتنازل عن المنافسة على الدوري رغم مروره بظروف صعبة.. فيديو

قال هشام يكن، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن الفريق الأبيض في موقف صعب في ظل اشتعال المنافسة على صدارة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة عليه التدخل لمعالجة الأخطاء الجسيمة لعدم إضاعة المجهود المبذول.

وأضاف يكن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك يمر بأحداث لا تحدث لأي نادٍ في العالم، ومع ذلك ينافس حتى الرمق الأخير، موضحًا أن اتحاد الكرة عليه أن يراعي الأحداث في المباريات المقبلة، مع مراقبة المباريات بشكل جيد، وخوض الأندية مبارياتها على ملاعبها.

واستكمل هشام يكن تصريحاته، أن اتحاد الكرة لا بد وأن يتدخل، حتى أن ينافس الزمالك بشرف على صدارة الدوري الممتاز، الذي تراجع بشكل كبير مؤخرًا في الفترة الأخيرة في مستواه الفني.