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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي تاريخ وإضافة.. حسين الشحات يحتفل بالمباراة 100 له

صدى البلد

احتفل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لعبه المباراة رقم ١٠٠ له مع النادي الأهلي  وتالقه بها .

 

وكتب حسين الشحات عبر انستجرام قائلا "من وانا صغير عندي حلم كنت بتمنى احققه وبدعي وبجتهد واحاول اني اكون لاعب في صفوف نادي القرن الكبير النادي الاهلي ، انا مش بس ربنا استجاب وحققت حلمي النهاردة انا بحتفل بالمباراة رقم ١٠٠ ليا مع النادي الاهلي . وبطولات وانجازات".
 

وتابع " الاهلي تاريخ واضافة ليك في كل ثانية بتمر عليك ،، الحمد لله ولسه مكملين ان شاء الله … شكرآ جمهور الاهلي شكرا لكل المنظومة كوني فرد في هذه المجموعة ( من صغري بعشقه)".


 

وانتهت أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي "الأهلي.
 

الشوط الأول..
 

مرر أحد لاعبي وادي دجلة كرة عرضية من الجبهة اليسرى للنادي الأهلي، واصطدمت في يد محمد هاني لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء.

أوقف حكم المباراة اللعب، وقرر العودة لخاصية الvar، لاحتساب ركلة جزاء ولكن قرر الحكم المختص احتساب الكرة تسلل من البداية.

شكل وادي دجلة خطورة على مرمى الأهلي أكثر من مرة، وذلك من خلال أسلوب جديد للعب من الكرات الطويلة.

حاول الأهلي السيطرة على الموقف والدخول بشكل هجومي في المباراة، ولكن أحكم الفريق الدجلاوي صفوفه.

مرر علي معلول كرة طولية من الجبهة اليسرى ليتسلمها محمد شريف ببراعة شديدة، ويسددها على المرمى ولكن تخرج بعيدا عن المرمى، ويحتسبها الحكم تسلل.

تعرض لاعب وادي دجلة للإصابة في العضلة الخلفية، وقرر المدير الفني تبديله بسبب رؤية طبيب الفريق بعدم استكمال المباراة.

وحل محمد جمال بديلاََ لمحمود مرعي الذي تعرض للإصابة، في أول تغيير اضطراري لوادي دجلة في الدقيقة 25.

أهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكد للأهلي في الدقيقة 36 من عمر المباراة، بعد تمريرة مميزة من محمد مجدي أفشة سددها شريف بطريقة غريبة أسكنها المدرجات.

ومن بعدها شكل الأهلي خطورة مرة أخرى على مرمى وادي دجلة، ومرر علي معلول كرة عرضية رائعة ولكن لم يتمكن شريف من استلامها ومرت بشكل غريب من فوق رءوس اللاعبين.

الشوط الثاني..

سجل كهربا الهدف هدف الأهلي الأول في الدقيقة ٤٦ من بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من حسين الشحات لمحمد شريف سددها وتألق عبد المنصف وارتدت الى كهربا فأسكنها الشباك.

سجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات لأفشة الذي مررها ببراعة لشريف ليسكنها شباك عبد المنصف.

ويعود حكم المباراة لخاصية الـ var بسبب اعتراض لاعبي وادي دجلة، واحتسبه هدفا لصالح الأهلي.

استطاع وادي دجلة أن يخترق دفاعات الأهلي في الدقيقة 69 وسدد أحمد شريف كرة رائعة على يسار علي لطفي سكنت الشباك، لتصبح النتيجة 2-1.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 61 ويتساوى الزمالك في النقاط، بينما يتجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز قبل الأخير.

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