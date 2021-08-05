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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تلغي الحجر على المسافرين من فرنسا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت بريطانيا أمس الأربعاء أنها ستلغي قيود الحجر الصحي التي كانت قد فرضتها على المسافرين الوافدين من فرنسا حتى وإن كانوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء مراجعة جديدة لإجراءات السفر.

والتغيير الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل عند الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش، يضع فرنسا مجددا على اللائحة البرتقالية وفق نظام التصنيف البريطاني.

وسمحت حكومة بريطانيا الشهر الماضي للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما عدا فرنسا، الذين تلقوا اللقاح بدخول بريطانيا من دون الحاجة للخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام عند الوصول.

وبررت بريطانيا قرارها هذا حينها بالمخاوف من انتشار متحور بيتا من فيروس كورونا على الرغم من أن هذا القرار أثر بشكل أساسي على المناطق الفرنسية ما وراء البحار، وخاصة جزيرة لاريونيون.

لكن مسؤولين فرنسيين أعربوا عن غضبهم حيال هذه الخطوة التي اعتبروا أن فيها "تمييزا".

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لكن فرنسا تنضم مجددا الآن إلى عشرات الدول الأخرى المدرجة على القائمة البرتقالية التي تتطلب من المسافرين فقط إجراء اختبار كورونا عند الوصول إلى بريطانيا ومغادرتها.

كما سيتم رفع الهند والبحرين وقطر والإمارات من القائمة الحمراء التي تتطلب حجزا فندقيا مكلفا لمدة 10 أيام عند الوصول إلى البرتقالية.

وتشمل التغييرات الأخرى على القواعد التي تتم مراجعتها كل ثلاثة أسابيع إدراج النمسا وألمانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج على القائمة الخضراء.

وهذا التصنيف يفرض على المسافرين إجراء اختبارات فيروس كورونا قبل وبعد دخول بريطانيا بغض النظر عن حالة التلقيح الخاصة بهم، كما لا يتعين عليهم عزل أنفسهم.

وتعد بريطانيا من الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا، لكن الحكومة خففت القيود تدريجيا مع تزايد أعداد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على أراضيها وانخفاض حالات دخول المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات.

وتلقى نحو 88.7 بالمئة من جميع البالغين في بريطانيا جرعة أولى من لقاح كورونا حتى الآن، و73.2 بالمئة الجرعتين، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.

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