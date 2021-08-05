أولمبياد طوكيو .. ضياء الدين جودة يخسر في منافسات دور الـ16 للمصارعة الحرة

خسر ضياء جودة أمام جينو بيترياشفيلي بطل جورجيا والمصنف الأول عالميا في منافسات المصارعة الحرة وزن 125 كجم في دور ال 16، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وخسر بطل مصر أمام الجورجي بعدم التكافؤ 11-0، وينتظر وصول بطل جورجيا للدور النهائي للعب على أدوار الترضية.





وكان محمد إبراهيم كيشو قد توج أمس بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم، وذلك بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 1/1، حيث أحرز كيشو النقطة عن طريق اللعب الفني، في المقابل أحرز البطل الروسي النقطة عن طريق الإنذار.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتساما زايد في منافسات الدراجات.





وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.