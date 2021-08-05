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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. ماذا قالوا؟

صدى البلد

أحيا عدد كبير من نجوم الفن فى الوطن العربى الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت عبر حسابتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى ..

فيروز

 

أحيت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز الذكرى الأولى  لانفجار مرفأ بيروت وذلك عبر صفحتها على موقع التغريدات العالمى “ توتير”.

 

حيث علقت الفنانة فيروز بمقطع من أغنيتها قائلة : " “هل تسمعون؟ مات أهلى”  وهو مقطع من أغنيتها الشهيرة . 

 

راغب علامة

 

في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت، شارك الفنان راغب علامة ، جمهوره مقطع فيديو  للحادث المؤلم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلق  راغب علامة  علي الصورة قائلا : الحساب آتٍ ما في شجرة وصلت عند ربها  الرحمة للضحايا  العدل للشعب  الحساب للمجرمين لبنان العدل .

 

هيفاء وهبى

 

في ذكري انفجار مرفأ بيروت، شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها مقطع فيديو  للحادث المؤلم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت هيفاء وهبي علي الصورة قائلة :"انفجار  #بيروت" لبنان .

 

اليسا 

 

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا الذكرى الأولى لحادث انفجار مرفأ بيروت الذي حدث في العام الماضي وخلف خسائر فادحة.


وكتبت إليسا في تغريدة عبر "تويتر": "ما تخيلت بحياتي إن رح يمرّق علينا كارثة مثل 4 آب الماضي انفجار اغتصب العاصمة بيروت وأهلها وكان دماره ووقعه وتأثيره بدقائق معدودة- أكثر من الحرب الأهلية اللي عشناها على مدى 15 عاماً".

نور 

في ذكري إنفجار مرفأ بيروت بلبنان الشقيقة،شاركت الفنانة نور اللبنانية،مجموعة صور للحادث المؤلم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت من خلال الصور معلقة:"النسيان جريمة #٤آب #بيروت".

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