أخبار الفن.. نجوم الفن يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. أغاني سنجل في الطريق إليك

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان خليل مرسى الذى قدم العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما والتلفزيون واستطاع ان يثبت قدرته على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية.



خليل مرسي فنان وأكاديمي مسرحى، درس فى كلية الزراعة، وبعد حصوله على بكالوريوس الزراعة، درس فنون المسرح، ثم قام بعمل دراسات عليا بعد ذلك.



"مرسى" ممثل مسرحى، عمل أكثر من 164 عملا، فى السينما والتليفزيون والمسرح، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية بالإضافة الى الدراسات العليا ، وحصل على الدكتوراه، ورأس قسم المسرح بجامعة 6 أكتوبر.

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ميرنا المهندس، التى ولدت فى 1 أكتوبر من عام 1978، ورحلت فى الخامس من أغسطس 2015 عن عمر يناهز 37 عاما.



برغم صغر سنها إلا أن الفنانة الراحلة ميرنا المهندس استطاعت أن تسطر لنفسها تاريخًا فى عالم السينما والدراما وكانت رقتها وجمالها ووجهها الملائكى بوابة الدخول إلى عالم الفن، واستطاعت أن تثبت نفسها فى العديد من الأعمال الجيدة، التى تركت علامة واضحة مع الجمهور.

أحيا عدد كبير من نجوم الفن فى الوطن العربى الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت عبر حسابتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى ..

فيروز

أحيت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت وذلك عبر صفحتها على موقع التغريدات العالمى “ توتير”.

حيث علقت الفنانة فيروز بمقطع من أغنيتها قائلة : " “هل تسمعون؟ مات أهلى” وهو مقطع من أغنيتها الشهيرة .

راغب علامة

في ذكرى إنفجار مرفأ بيروت، شارك الفنان راغب علامة ، جمهوره مقطع فيديو للحادث المؤلم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق راغب علامة علي الصورة قائلا : الحساب آتٍ ما في شجرة وصلت عند ربها الرحمة للضحايا العدل للشعب الحساب للمجرمين لبنان العدل .

انتهى عدد من نجوم الغناء من تسجيل أغانى سينجل جديدة، من المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة ،ونرصد فى السطور التالية ابرز الأغاني المنتظر طرحها ..

محمد حماقى

يستعد الفنان محمد حماقي، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “يا فاتني” غداً الخميس عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

وطرح محمد حماقي، البوستر الرسمي الخاص بالألبوم الجديد من خلال جميع حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.