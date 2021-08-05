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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

صدى البلد

استقرت أسعار الدواجن والبيض  اليوم، الخميس 5 اغسطس  2021، في السوق المحلية، وفقًا لـ بورصة الدواجن التي أعلنتها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. 

أسعار الدواجن 

وسجلت الفراخ الساسو 32 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الأوراك 29 جنيها، أما كيلو البانيه فسجل 60 جنيها، وأسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 35 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 8 و10 جنيهات، وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية

أسعار البط مقارنة بـ أسعار الدواجن 

فيما استقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيها للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض 

واستقر فى الأسواق المحلية طبق البيض، حيث سجل 30 جنيها من أسعار المزارع، على أن يباع بالمحلات بربح يتراوح بين 2 و3 جنيهات، لتتراوح أسعار البيض الأبيض اليوم بين 32 و33 جنيها للطبق، وبلغت أسعار البيض الأحمر بالأسواق اليوم 35 جنيها للطبق الواحد، واستقرت أسعار البيض البلدى عند 36 جنيها للطبق.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناء على آخر إحصائية.

حجم إنتاج مصر من الدواجن 

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافةً إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير، ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

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