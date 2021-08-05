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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حركة المرور

هدوء نسبي.. تعرف على الحالة المرورية على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس

الحركة المرورية
الحركة المرورية

قال محمد صابر، محرر الشئون المرورية، إن معدلات السير فى فترة الذروة الصباحية بدأت تحديدا منذ الصباح الباكر على المحاور، مشيرا إلى أنها تتجاوز مابين الـ55 إلى 60%، وبالتالي تسمي بالهدوء المروري النسبي على كافة محاور ومحافظات الوجة البحري والقبلي.

وأضاف "صابر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه ظهرت بعض الأحجام المتفرقة بمحافظة الإسكندرية، تحديدا بمحطة مترو سيدي جابر.

وتابع أنه بالنسبة للمحاور والطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، فهي الآن تعمل بشكل مرضي وطبيعي عدا أعلي مناطق المرج والخصوص المتجه قبل مدخل نفق السلام.

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة بأن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، ماعدا كوبرى 6 أكتوبر في الاتجاه من مدينة نصر إلى وسط البلد والجيزة يشهد كثافات بعض الشيء نتيجة تصادم أعلى الكوبرى بين سيارتين منطقة رمسيس جار رفعها.

وأشار المصدر إلى أن من بين المناطق التي تشهد كثافات متوسطة "وسط البلد، وصلاح سالم، والأوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع قصر العينى".

وأوضح أن باقي المحاور تشهد كثافة طبيعية متحركة، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات.

ونصحت الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات.

معدلات السير فترة الذروة الصباحية الهدوء المروري النسبي محافظات الوجه البحري محافظة الاسكندرية

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