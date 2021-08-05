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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأمر الرئيس السيسي..سكان عزبة أبو قرن يرون الشمس بعد سنوات من الظلام.. شاهد

ازالة عزبة ابو قرن
ازالة عزبة ابو قرن

قاربت المنطقة  الجنوبية  لمحافظة القاهرة على القضاء  النهائي على عشوائياتها وبداية عهد جديد لجنى ثمار التطوير، وارتداء ثوبها الجديد ثوب  الرقى والمظهر الحضارى وذلك من خلال ازالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية.

نائب محافظ القاهرة: إزالة 1250 عقارا ونقل 4050 أسرة من عزبة أبو قرن العشوائية..صور


وفي هذا السياق بدأت  المنطقة الجنوبية فى استكمال خطة الدولة القضاءعلى العشوائيات وبتنفيذ  أعمال الازالة بمنطقة عزبة ابو قرن العشوائية غير الأمنة،  حيث استمرت الاعمال منذ امس وواصلت الاجهزة التنفيذة بقيادة ومتابعة ميدانية من موقع الازالات وتواصل مباشر  مع قاطنى هذه المناطق  من المهندسة جيهان المنعم  نائب  محافظ  القاهرة  للمنطقة  الجنوبية تأكيدا على  المتابعة الدائمة  والتواجد الميدانى للوقوف على اخر المستجدات حيث انها لاتمل ولا تدخر جهدا فى سبيل الانجاز فى أنهاء الاعمال طبقا لمخطط زمنى موضوع مسبقا  وفى ضوء متابعة  .

فى سياق متصل  ؛ استكملت المنطقة  الجنوبية لمحافظة القاهرة وحى مصرالقديمة اعمال الازالة الجارية بمنطقة عزبة ابوقرن بنطاق حى مصر القديمة حيث وصل  عدد الأسر التى تم نقلها وتسكينها بالواحدات الجديدة  المجهزة بمشروع معا بالسلام إلى ٥١ أسرة ليصل اجمالى العقارت التى تم الانتهاء منها ٤١ عقار يتضمن   ١٥عقارا تم هدمها  هدما كليا  و ٢٦عقارا تم اخلائها تمهيدا لتنفيذ  هدمهم من اجمالي ١٢٥٠ عقارا ونقل ٤٠٥٠ أسرة.

و وجهت نائب المحافظ باستمرار الاعمال  دون توقف فى إطار تنفيذ الخطة الكاملة للتطوير بتوجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إزالة المناطق غير الآمنة، ونقل الأهالى للمناطق السكنية الجديدة، مع التشديد على عدم عودة المظاهر العشوائية مرة أخرى.
و تسعى   نائب المحافظ فى المضى قدما فى كل ما ينتج عنه الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة له  وسكن راقى بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية والمقدمة بشكل حضارى يليق  به و تأكيدا على  توجيهات  القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى ليتمتع بمجتمع امن و ليحيا حياة راقية   وبعيدا عن العشوائيات الخطرة التى حكمت ظروفه الاجتماعية بأن يعيش ويحيا بداخلها ودون اختيار منه وتحقيقا ايضا  للشعار الذى وضعته القيادة السياسبةوالذى  يعمل الجميع من خلاله وفى نطاقه  وهو، بناء الانسان قبل المكان.

وتعتبر  تلك المناطق التى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية، تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات ووقوعها خارج الحيز العمرانى.

و تمت الاعمال جميعها تحت اشراف ومتابعة من م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية  ومجهودات  الاجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاته والادارات المعنية  والمتابعة الميدانية بالحى وادارة المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

 

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القاهرة عزبة أبو قرن المنطقة الجنوبية المهندسة جيهان المنعم الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر القديمة

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