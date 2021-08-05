ذروة الموجة.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 42.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأرصاد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم الخميس:

التعليم: انتهاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا سينهون امتحانات الثانوية العامة الخاصة بهم، غدا الخميس، الموافق 5 أغسطس 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، البالغ عددهم 1179طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء".

وفى ختام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، توجه الدكتور رضا حجازي نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بخالص الشكر لكافة المديريات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية على مستوي الجمهورية، ولطلبة الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2021 ، على أن غرف العمليات مستمرة يومى الثلاثاء، والخميس بالمديريات التي يوجد بها امتحانات لطلاب مدارس (المكفوفين)، وطلاب مدارس STEM.

الأوقاف: توزيع 20 طنا من لحوم الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 20 طنًّا من لحوم الأضاحي الخميس، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الإسكندرية – شمال سيناء– القاهرة – الأقصر- جنوب سيناء – السويس)، بواقع (4) أطنان لمحافظات (الإسكندرية – شمال سيناء– القاهرة – الأقصر) ، و (2) طن لمحافظتي (جنوب سيناء – السويس) ، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

وقالت الوزارة في بيان لها يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 120 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء – السويس).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

مصر للطيران تنقل 9758 راكبا إلى 81 وجهة دولية وداخلية

ذروة الموجة الحارة.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 42

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهئية الأرصاد الجوية، موعد انكسار موجة الحرارة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" شهري 7 و 8 هما ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة شيء متوقع، لافتا إلي أن فصل الصيف يتبقي منه شهر ونصف الشهر فقط.

وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية،:" الموجة شديدة الحرارة تستمر – بحسب الخرائط – حتّى الأسبوع المُقبل؛ لتصل درجة الحرارة في الظل بالقاهرة إلى 42 درجة، ناصحًا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتخفيف الملابس.

ولفت إلي أن درجات الحرارة المرتفعة مستمرة حتي الأحد المقبل، مشيرا إلي أن فرص سقوط الأمطار وضع موجود في إثيوبيا، ونتيجة ارتفاع الفاصل المداري بين مصر والسودان.

مصر تلتقي فرنسا فى نصف نهائي كرة اليد باولمبياد طوكيو

تأهل منتخب فرنسا لكرة اليد، إلى الدور نصف النهائي، بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020؛ بعد الفوز على البحرين، في ربع النهائي، بنتيجة 43-28.

وتقدمت فرنسا في الشوط الأول بنتيجة 21-14 قبل أن تواصل التفوق في الشوط الثاني وتفوز بنتيجة 43-28.

وينتظر منتخب فرنسا الفائز من مواجهة مصر وألمانيا لمواجهته في نصف النهائي يوم الخميس المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 أغسطس المقبل.

ونجحت فرنسا في التأهل لنصف النهائي للمرة السادسة في تاريخها بالأولمبياد من خلال 8 مشاركات، حيث حققت الذهبية في نسختي بكين 2008 ولندن 2012، بينما حصدت البرونزية في برشلونة 1992 والفضية في ريو دي جانيرو 2016 والمركز الرابع في أتلانتا 1996.