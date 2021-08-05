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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنمو 83% لبريطانيا.. صادرات مصر من الأدوات الصحية تنمو 33%.. وألمانيا أكبر المستوردين

صدى البلد

نمت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 33% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 65 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار خلال نفس الفترة 2020.

واكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والتى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه أنه صدرت مصر أدوات صحية لـ 78 دولة منهم 16 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020، ” اليابان، مايوت، الكونغو زائير، بنين، النمسا، هنج كنج، بروندي، مايوت، سنغافورة، غينيا، كوسوفو، كندا،  المكسيك، باكستان، سورينام، الصومال”.

وسيطرت  5 دول على 64.3% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 41.806 مليون دولار خلال الفترة من”يناير- مايو 2021″ ، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 21.218 مليون دولار مقابل 17.986 مليون دولار بنمو 18%.


وزادت صادرات الأدوات الصحية لبريطانيا وشمال إيرلندا بنحو 83% لتبلغ 9.635 مليون دولار في مقابل 5.251 مليون دولار، ولتركيا بنسبة 45% لتسجل 3.805 مليون دولار مقابل 2.628 مليون دولار.

وقفزت صادرات الأدوات الصحية لليبيا لنحو 3.623 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري ، في مقابل 2.011 مليون دولار بنمو 80%، ولإيطاليا لتبلغ 3.525 مليون دولار في مقابل 2.007 مليون دولار بنمو  76%

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