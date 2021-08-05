التوظيف يصعد بالدولار النيوزيلندي ونظيره الأمريكي يترقب بيانات الأجور

استقر الدولار الأمريكي قرب مستوياته المتدنية في الآونة الأخيرة فيما يترقب مستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية كمؤشر لتوقعات أسعار الفائدة، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي مع انخفاض معدل البطالة بالبلاد وتوقعات ببدء رفع أسعار الفائدة في غضون أسابيع.

والضوء مسلط على أسواق العمل في أنحاء العالم لاستشراف أي تغيير في السياسات نظرا لأن مسئولين بالبنوك المركزية من ويلنجتون إلى واشنطن وضعوا تعافي التوظيف كشرط مسبق لرفع أسعار الفائدة.

وأدى هبوط حاد لمعدل البطالة في نيوزيلندا، والذي تراجع إلى في الربع الماضي، لصعود الدولار النيوزيلندي 0.6% لأعلى مستوى في شهر عند 0.7066 دولار أمريكي.

وهبط الدولار الأمريكي قليلا أمام اليورو في الجلسة الآسيوية ليلامس 1.1875 دولار مقابل العملة الموحدة في حين دعمت العائدات المنخفضة لأذون الخزانة العملات الآسيوية ذات العائد الأعلى.

وارتفع الوون الكوري الجنوبي للجلسة الثالثة على التوالي ليصعد اليوم 0.5% في حين سجل الدولار السنغافوري أعلى مستوى في شهر ولامست الروبية الإندونيسية ذروة سبعة أسابيع.

وتراجع الين الياباني منذ بداية العام، ولكنه عكس الاتجاه في يوليو وربح حوالي 2.5% مقابل الدولار خلال الشهر.

وسجلت العملة اليابانية أعلى مستوى منذ أواخر مايو أمس واستقرت اليوم عند 109.02 ين.

واستقر الجنيه الإسترليني قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي غدا، الخميس، مسجلا 1.3927 دولار.