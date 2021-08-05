مواعيد مباريات اليوم الخميس 5- 8- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس، العديد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، سواء في كرة اليد أو كرة القدم.

ويستعرض “ صدى البلد” أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كرة يد “ أولمبياد طوكيو - الدور نصف النهائي”:

مصر - فرنسا، العاشرة صباح، عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 2 “ مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات”.

إسبانيا - الدنمارك، الثانية ظهرا، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كرة قدم- الدوري الأوروبي ( الدور التمهيدي)

كيرات الماتي -ألاشكيرت ، الرابعة عصرا.

يابلونك - سيلتك، السادسة إلا ربع مساء.

لينكولن ريد امبس - سلوفان براتيسلافا، السادسة مساء.

أف سي اومونيا نيقوسيا - فلورا تالين، السادسة مساء.

جالاتا سراي- سانت جونستون، الثامن مساء.

مورا - زالجيريس فيلنوس

رابيد فيينا - أنورثوسيس فاماجوستا.

مباريات ودية ( كرة قدم):

ليفربول - بولونيا، الرابعة عصرا.