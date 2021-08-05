مواعيد مباريات اليوم الخميس 5- 8- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس، العديد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، سواء في كرة اليد أو كرة القدم.
ويستعرض “ صدى البلد” أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
كرة يد “ أولمبياد طوكيو - الدور نصف النهائي”:
مصر - فرنسا، العاشرة صباح، عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 2 “ مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات”.
إسبانيا - الدنمارك، الثانية ظهرا، عبر قناة بي إن سبورتس 3.
كرة قدم- الدوري الأوروبي ( الدور التمهيدي)
كيرات الماتي -ألاشكيرت ، الرابعة عصرا.
يابلونك - سيلتك، السادسة إلا ربع مساء.
لينكولن ريد امبس - سلوفان براتيسلافا، السادسة مساء.
أف سي اومونيا نيقوسيا - فلورا تالين، السادسة مساء.
جالاتا سراي- سانت جونستون، الثامن مساء.
مورا - زالجيريس فيلنوس
رابيد فيينا - أنورثوسيس فاماجوستا.
مباريات ودية ( كرة قدم):
ليفربول - بولونيا، الرابعة عصرا.