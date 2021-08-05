"مياه المنيا": 1.4 مليار جنيه لمشروعات"حياة كريمة" بخمسة مراكز

عقد مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، اجتماعا ناقش سرعة إنجاز أعمال المد والتدعيم بمراكز مغاغة والعدوة وملوى ودير مواس وأبوقرقاص والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تبلغ تكلفة خدمات مياه الشرب بها مليار و٤١٩مليون جنيه.

كما ناقش الاجتماع، القوائم المالية المبدئية للشركة عن الفترة من 1/7/2020 حتى 30 / 6/ 2021 وما تم إنجازه من زيادة نسب التحصيل والعمل على تقليل الفاقد.

وأكد الشهاوى علي استمرار الشركة فى العمل على سرعة انجاز أعمال حياة كريمة وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة القابضة للمياه.