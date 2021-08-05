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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أولمبياد طوكيو.. رضوي السيد تخسر من بطلة كازاخستان في منافسات الكوميتيه للكاراتيه

صدى البلد

افتتحت رضوي السيد لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، مشوارها بالخسارة في أول مباريات دور المجموعات بمنافسات الكوميتيه بدورة دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

 

وخسرت رضوي السيد، في مباراتها الأولي من بطلة كازاخستان مولدير بنتيجة 7-2، وستلعب رضوي مواجهتها الثانية أمام بطلة أوكرانيا أنزليكا ترليجا.

 

وتلعب رضوي السيد لاعبة منتخب مصر للكاراتيه ضمن المجموعة الثانية لوزن 55 كجم ويشهد هذا الوزن مشاركة 9 لاعبات تم تقسيمهم على مجموعتين حيث جاءت رضوي في المجموعة الثانية والتي تقام بنظام الدوري.

 

ويتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبون الأربعة المتأهلون الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الأخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

 

وكان علي الصاوي لاعب منتخب مصر للكاراتيه افتتح منافسات الكاراتيه اليوم باحتلاله المركز الثالث بمنافسات دور المجموعات في منافسات الكوميتيه  ليودع أولمبياد طوكيو بفوز وحيد وثلاث هزائم .

 

وخسر الصاوي في مباراته الأولي من بطل اليابان ناوتو ساجو بنتيجة 4-3، وسيلعب مواجهته الثانية أمام التركي إيراي سامدان وفاز لاعب تركيا إيراي سامدان الفوز علي بطل مصر علي الصاوي بنتيجة 4-1 في المباراة الثانية.

 

وفاز علي الصاوي علي  فيردوفسي فارزاليف بطل أذربيجان في ثالث مباريات دور المجموعات بنتيجة 1-0 ويحيي أماله في الصعود الي نصف النهائي.

 

وخسر علي الصاوي مباراته الرابعة أمام بطل كازاخستان دراخان أسديلوف ليحتل المركز الثالث في المجموعة الاولي ويفشل في التأهل للدور نصف النهائي.

 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.

رضوي السيد منتخب مصر للكاراتيه دور المجموعات منافسات الكوميتيه الألعاب الأولمبية

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