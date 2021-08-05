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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: البحر الأسود أصبح منطقة مواجهة خطيرة بسبب مناورات الناتو

صدى البلد

أعلن يوري بيليبسون، مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، أن البحر الأسود يتحول إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة، مشيرا إلى أن تدريبات الناتو هناك تثير النزاعات.

قال بيليبسون، وردا على سؤال صحفي حول تأثير مناورات "Sea Breeze-2021" على الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "يؤسفنا أن نقول إن البحر الأسود يتحول في الوقت الراهن من منطقة سلام وحسن جوار إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة. ومن الواضح تماما أن التدريبات المماثلة تثير حالات الصراع بدلا من منعها".

وأكد أن روسيا ستواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان أمنها باستخدام الآليات الدبلوماسية وغيرها، محذرا من أن تصعيد التوتر العسكري السياسي بالقرب من حدودنا يحمل طابع المواجهة.

وجرت في البحر الأسود في الفترة ما بين 28 يونيو و10 يوليو الماضي المناورات العسكرية البحرية "Sea Breeze-2021" التي شاركت فيها أوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا ورومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا ولاتفيا.
 

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