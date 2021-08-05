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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 14 في حادث تصادم بـ كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أصيب 14 شخصاً بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، خلال حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق «الغنيمي/ العجوزين»، بمركز دسوق.

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بورود إشارة من غرفة عمليات الإسعاف، بوقوع حادث تصادم على طريق «الغنيمي/ العجوزين» بمركز دسوق.

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وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة، وجرى الدفع بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

ووجهت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، لاتخاذ اللازم طبياً بمستشفى دسوق العام لاستقبال المصابين البالغ عددهم تحت الآن 140 شخصاً، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

تصادم طريق مديرية الصحة محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ

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