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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع نحو 162 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة في المحلة

رئيس حي ثان المحلة:رفع
رئيس حي ثان المحلة:رفع نحو 162 طن قمامة ومخلفات وتراكمات

قال أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى، اليوم الخميس، إنه تم رفع نحو 162 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، فى حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، وذلك خلال 24 ساعة.

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وأوضح رئيس حى ثان المحلة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة.


وأشرفت على الحملة منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 36 كشافًا وتركيب 8 كشافات جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.


من جانبه شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

رئيس حي ثان المحلة رفع تراكمات القمامة بسيون محافظ الغربية

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