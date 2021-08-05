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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعمال صيانة..قطع الـمـيـاه عن عدة مناطق بالإسكندرية غدا

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق ( المكس – البيطاش – الهانوفيل ) وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة الثانية عشرة ظهرا  يوم الجمعة الموافق 6/ 8/ 2021 وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي القيام بأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه امام اسماك الشابوري بمنطقة المكس .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المستشفيات الاسكندرية مياة الشرب المخابز شركة مياه الشرب

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