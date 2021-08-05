أعمال صيانة..قطع الـمـيـاه عن عدة مناطق بالإسكندرية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق ( المكس – البيطاش – الهانوفيل ) وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الجمعة الموافق 6/ 8/ 2021 وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي القيام بأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه امام اسماك الشابوري بمنطقة المكس .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.