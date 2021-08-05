محافظ أسيوط يكرم وكيل وزارة الزراعة لجهودها المتميزة

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ومنحها شهادة تقدير نظرا لما قدمته من جهد وعمل دؤوب خلال الفترة الماضية مؤكدا أن تكريم التنفيذيين المتميزين هو حق أصيل للإحتفاء بهم والإعتراف بعطائهم وتحفيزًا للجهاز التنفيذي للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.



حيث وجه محافظ أسيوط التحية والشكر لوكيل وزارة الزراعة لجهودها المتميزة واستجابتها السريعة لحل مشاكل المزارعين وتذليل العقبات لتطوير العمل بمنظومة الزراعة وتحسين الخدمات وتنفيذ برامج التنمية لافتًا إلى أن تكريم المتميزين الذين جدوا وعملوا بإخلاص هو واجب متمنيًا أن يبذل جميع التنفيذين أقصى الجهود لخدمة الوطن وتلبية كافة إحتياجات المواطنين مؤكدًا أننا جميعاً مسخرون لخدمة وطننا العزيز مصر داعيا الله عز وجل أن يوفق جهود الجميع لما فيه الخير والتنمية للبلاد.

كما وجه المحافظ خلال التكريم باستمرار وتكثيف شن حملات الرصد والمتابعة ومنع أية تعديات على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة وردع المخالفين بكل حزم وفرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد مصدر الأمن الغذائي لمصر بالإضافة إلى المتابعة الميدانية للحقول المنزرعة والمرور على الجمعيات وتوفير الأسمدة لجميع الفلاحين بجميع المراكز وتوفير كافة احتياجاتهم والعمل على زيادة الإنتاج.