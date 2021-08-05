الأهلي يعود للتدريبات دون راحة استعداداً لسيراميكا كليوباترا بالدوري

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته صباح اليوم دون راحة استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وتصدر الفريق الأحمر قمة الدوري الممتاز بعد الفوز على وادي دجلة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي WE السلام، والمؤجلة من الجولة الـ22 للمسابقة.

جاءت المباراة مختلفة في شوطها الثاني عن شوطها الأول، الذي خرج فيه الفريقان بدون أهداف، وغابت عنه اللمسات الجمالية ومتعة كرة القدم، بعكس الشوط الثاني الذي شهد قمة الإثارة والحماس مع الثواني الأولى، عندما افتتح الأهلي التسجيل لتتغير خريطة المباراة وتظهر بصورة مختلفة تمامًا.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 46 من تسديدة حملت توقيع محمود عبد المنعم كهربا، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يقلص أحمد شريف الفارق بهدف للمنافس في الدقيقة 67.



بهذه النتيجة أضاف الأهلي ثلاث نقاط غالية ليصل إلى النقطة 61 ويتصدر قمة الدوري بفضل المواجهات المباشرة وفارق الأهداف مع المنافس.