أيمن بهجت قمر في ضيافة «صدى البلد».. صور

حل الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر ؛ ضيفا على موقع “صدى البلد” في ندوة لتكريمه عن أعماله الأخيرة.



وتحدث أيمن بهجت قمر خلال الندوة عن بعض الأشياء الهامة، منها مشكلة التعصب الكروي ودور الإعلاميين الرياضيين فيها وعن علاقته بالنجم عمرو دياب.



وكان أيمن بهجت قمر وجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بمناسبة عيد ميلاده.

وغرد أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي عبر “تويتر” قائلا: “كل سنة وأنت بالصحة والسلامة يا أبو ناصر ودايما تفضل مبدع لبلدك وتفضل كده طاقة نجاح لكل اللي حواليك”.

أيمن بهجت قمر مستاء من المتنمرين ضد فيروز

عبّر الشاعر أيمن بهجت قمر، عن استيائه الشديد من التنمر على الفنانة الكبيرة فيروز، بعدما نشرت ابنتها صورة حديثة لهما عبر السوشيال ميديا.

وكتب أيمن بهجت قمر، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “ اللي يتنمر على فيروز ده أكيد مش إنسان اكيد حيوان.. صرصار.. بكتيريا!”.

وتابع أيمن بهجت قمر قائلاً: “مش ممكن تكون بني آدم وعندك أي نوع من الحس وتفكر للحظة إنك تغلط في فيروز!!! فيروز! ارحمونا ربنا يرحمكم انتوا إيه بجد ! إحنا اسفين يا فيروز يا صوت الغنا كله في العالم يا قلب الفن”.