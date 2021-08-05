رئيس شركة مياه الاسكندرية يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة

تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، مشروع إحلال وتجديد خط ١٢ بوصة طريق الكيلو ٧١ حتى جناكليس كما تم المرور على قرية أحمد بدوى بفرع عشرين للوقوف على تطورات الموقف التنفيذى للقرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأجرى رئيس الشركة، جولة تفقدية لعدد من الفروع التجارية وخدمة العملاء وناقش المشكلات التى تتعلق بالقطاع التجارى، ووجه بأهمية تطوير نسب التحصيل وبذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وزار رافع النوبارية ومحطة الكيلو ٤٠ لمتابعة أعمال تأهيل المرحلة الثانية من المحطة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وتابع رئيس شركة مياه الإسكندرية، أعمال التشغيل لرافع الهجانة ورافع الكيلو ٤٦ لمتابعة الضغوط خاصة في موجة الحرالشديدة.

ورافقه خلال الزيارة المهندس جويدة علي سليمان رئيس قطاع المنطقة الجنوبية، وعدد من رؤساء القطاعات الفنية ومديرى العموم ورؤساء الأفرع.