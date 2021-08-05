صراع الصدارة.. تعرف علي موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مع سيراميكا كليوباترا بعد غد السبت في بطولة الدوري.

وتقام المباراة في التاسعة مساءاً وسط منافسة شرسة علي صدارة المسابقة بين القطبين الأهلي والزمالك.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته صباح اليوم دون راحة إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وتصدر الفريق الأحمر، قمة الدوري الممتاز بعد الفوز على وادي دجلة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي WE السلام، والمؤجلة من الجولة الـ22 للمسابقة.

جاءت المباراة مختلفة في شوطها الثاني عن شوطها الأول، الذي خرج فيه الفريقان بدون أهداف، وغابت عنه اللمسات الجمالية ومتعة كرة القدم، بعكس الشوط الثاني الذي شهد قمة الإثارة والحماس مع الثواني الأولى، عندما افتتح الأهلي التسجيل لتتغير خريطة المباراة وتظهر بصورة مختلفة تمامًا.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 46 من تسديدة حملت توقيع محمود عبد المنعم كهربا، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يقلص أحمد شريف الفارق بهدف للمنافس في الدقيقة 67.



وبهذه النتيجة أضاف الأهلي ثلاث نقاط غالية ليصل إلى النقطة 61 ويتصدر قمة الدوري بفضل المواجهات المباشرة وفارق الأهداف مع المنافس.