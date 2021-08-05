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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة: إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

استعرض مجلس الوزراء خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تتضمن إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، وكذا الحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل، بهدف القيام بأعمال التأهيل والإصلاح اللازمة، وتطوير قطاع التسويق بما يتناسب مع حجم الشركة وامكاناتها، مع وضع تصور لزيادة الإيرادات والأرباح وتحقيق الإدارة المثلى. 


كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على التعاقد مع شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية" لتنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2021/2022، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب، وتشمل المشروعات الاستثمارية إنشاء ملاعب نجيل صناعي بمختلف المحافظات، وملاعب متعددة أرضية (أكريلك)، وإحلال وتجديد ملاعب خماسية بهدف رفع كفاءتها، وإنشاء أسوار لمراكز الشباب لحماية الأراضي من التعديات، وإقامة مبان إدارية وصالات أنشطة بمراكز الشباب، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى.


ووافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك في إطار سعي وزارة السياحة والآثار لتحسين الخدمات المُقدمة للسائحين والزائرين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف، وتتضمن هذه المناطق: حديقة المتحف المصري بميدان التحرير، واستراحتين داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وحديقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة، والمنطقة المحيطة بمتحف ركن فاروق. 

مجلس الوزراء عادة الهيكلة المالية والإدارية شركة ترسانة السويس هيئة قناة السويس وزارة الشباب والرياضة لمدن للخدمات الرياضية إحلال وتجديد ملاعب خماسية المجلس الاعلى للاثار

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