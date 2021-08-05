الحكومة: إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية

استعرض مجلس الوزراء خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تتضمن إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، وكذا الحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل، بهدف القيام بأعمال التأهيل والإصلاح اللازمة، وتطوير قطاع التسويق بما يتناسب مع حجم الشركة وامكاناتها، مع وضع تصور لزيادة الإيرادات والأرباح وتحقيق الإدارة المثلى.



كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على التعاقد مع شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية" لتنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2021/2022، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب، وتشمل المشروعات الاستثمارية إنشاء ملاعب نجيل صناعي بمختلف المحافظات، وملاعب متعددة أرضية (أكريلك)، وإحلال وتجديد ملاعب خماسية بهدف رفع كفاءتها، وإنشاء أسوار لمراكز الشباب لحماية الأراضي من التعديات، وإقامة مبان إدارية وصالات أنشطة بمراكز الشباب، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى.



ووافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك في إطار سعي وزارة السياحة والآثار لتحسين الخدمات المُقدمة للسائحين والزائرين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف، وتتضمن هذه المناطق: حديقة المتحف المصري بميدان التحرير، واستراحتين داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وحديقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة، والمنطقة المحيطة بمتحف ركن فاروق.