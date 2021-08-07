سكان عقار بالمعادي يشكون من تحويل الجراج إلي محلات

أرسلت القارئة سلمي أحمد، شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من استيلاء صاحب العقار الذى تقطنه فى منطقة المعادى على الجراح وتحويله إلى محلات.

وقالت سلمى, في شكواها: « أنا أحد سكان عقار رقم ٣١ شارع ٧٢ أمام مدرسه مصطفي كامل

وصاحب العقار فاتح الجراح و مشغله محلات ومحدش عارف ياخد منه حق ولا باطل والمحلات شغاله وممكن في أي وقت يحدث حريق، وإضافة قام أيضا صاحب العقار باستغلال سطع العقار وتأجير الي شركات المحمول».



وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رحمًة بسكان العقار وغلق المحلات وانقاذ أطفالنا من شبكات المحمول فوق السطح.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.