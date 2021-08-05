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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام وإحصائيات مهمة حول مباراة مصر وفرنسا بأولمبياد طوكيو

منتخب مصروفرنسا
منتخب مصروفرنسا

خسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 27 – 23، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في إطار نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري. 

 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 13 - 13، قبل أن يحصد منتخب الديوك الفوز خلال أحداث الشوط الثاني. 



وشهدت المباراة بين مصر وفرنسا العديد من الأرقام المهمة والتى يمكن حصرها فيما هو تالٍ:

منتخب مصر صوب ٤٤ تصويبة أحرز ٢٣ هدفا بنسبة ٥٢٪

منتخب فرنسا صوب ٤١ تصويبه أحرز ٢٧ هدفا بنسبة ٦٦٪

منتخب مصر أحرز ٤ أهداف من ٦ رميات ٧ أمتار بنسبة ٦٧٪

منتخب فرنسا أحرز ٤ أهداف من ٤ رميات ٧ أمتار بنسبة ١٠٠٪

احمد الأحمر ٥ أهداف من ٧ تصويبات بنسبة ٧١٪

يحيى خالد ٥ أهداف من ٧ تصويبات بنسبة ٧١٪

على زين ٤ أهداف من ٩ تصويبات بنسبة ٤٤٪

عمر الوكيل  هدفان من ٢ تصويبة بنسبة ١٠٠٪

أحمد هشام  هدفين من ٦ تصويبات بنسبة ٣٣٪

يحيى الدرع هدفين من ٤ تصويبات بنسبة ٥٠٪

محمد ممدوح هاشم  هدفين من ٤ تصويبات بنسبة ٥٠٪

محمد سند   هدف  من ٤ تصويبات بنسبة ٢٥٪

 

وينتظر منتخب مصر الخاسر من المواجهة التي تجمع بين السويد والدنمارك للعب معه على الميدالية البرونزية والتى من المقرر إقامتها فى العاشرة صباح يوم السبت المقبل. 

 

وصعد منتخب  لنصف نهائي الأولمبياد بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 31 - 26، فيما تأهل المنتخب الفرنسي عقب اكتساحه لنظيره البحريني بنتيجة 42 - 27.



بعثة أبطال مصر 

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

 ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. 

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

 

منتخب مصر فرنسا اولمبياد طوكيو أولمبياد طوكيو 2020 مصر وفرنسا

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