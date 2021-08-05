عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورات تدريبية مجانية معتمدة في الموارد البشرية بجامعة طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مركز التطوير المهني بكلية الهندسة جامعة طنطا، اليوم الخميس، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية عن عقد دورات تدريبية مجانية معتمدة في الموارد البشرية ، وخدمة عملاء ، والمبيعات ، والصحة والسلامة المهنية ، لطلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بكليات مجمع سبرباى بجامعة طنطا.

 وجاء ذلك بمقر كليتي الهندسة.
وأشارت الجامعة، يحصل الطالب بعد اجتيازه الدورات بنجاح على وشهادات معتمدة متخصصة من مقدمي الخدمات التدريبية الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغرفة التجارة الأمريكية وAspire .

كما يتم فتح التسجيل خلال الفترة من الأحد 29 أغسطس إلى الخميس 2 سبتمبر القادم.
وأوضحت الجامعة، للتسجيل لحضور الدورة ملئ النموذج الإلكتروني المخصص بشأن هذا الصدد، وأنه سيتم التواصل مع الطلاب المسجلين لإجراء المقابلات الشخصية.

جامعة طنطا كلية الهندسة دورات تنمية بشرية طلاب أعضاء هيئة التدريس

موضوعات متعلقة

دعمًا لرؤية مصر 2030.. بروتوكول تعاون مشترك بين صيدلة طنطا وهيئة الدواء

ترشيحاتنا

صادرات السيراميك والأدوات الصحية المصرية تسجل 89 مليون دولار خلال 5 أشهر

هل استخدام البوتكس لإزالة التجاعيد حلال؟ شاهد رد الإفتاء

ما الحكم في الإجهاض حفاظاً على صحة الأم؟ الإفتاء تجيب

عمران يودع الرقابة المالية وعبدالمعطي لتيسير الأعمال وعزام في انتظار القرار

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

ابنة أحمد راتب ترد على منتقدى صور والدها: عايزين تلموا لايكات تافهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

موعد مباراة يد منتخب مصر على الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو

أول تعليق من اتحاد اليد على خسارة مصر وضياع حلم نهائي الأولمبياد | خاص

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ابنة أحمد راتب ترد على منتقدى صور والدها: عايزين تلموا لايكات تافهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ