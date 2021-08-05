دورات تدريبية مجانية معتمدة في الموارد البشرية بجامعة طنطا

أعلن مركز التطوير المهني بكلية الهندسة جامعة طنطا، اليوم الخميس، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية عن عقد دورات تدريبية مجانية معتمدة في الموارد البشرية ، وخدمة عملاء ، والمبيعات ، والصحة والسلامة المهنية ، لطلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بكليات مجمع سبرباى بجامعة طنطا.

وجاء ذلك بمقر كليتي الهندسة.

وأشارت الجامعة، يحصل الطالب بعد اجتيازه الدورات بنجاح على وشهادات معتمدة متخصصة من مقدمي الخدمات التدريبية الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغرفة التجارة الأمريكية وAspire .

كما يتم فتح التسجيل خلال الفترة من الأحد 29 أغسطس إلى الخميس 2 سبتمبر القادم.

وأوضحت الجامعة، للتسجيل لحضور الدورة ملئ النموذج الإلكتروني المخصص بشأن هذا الصدد، وأنه سيتم التواصل مع الطلاب المسجلين لإجراء المقابلات الشخصية.