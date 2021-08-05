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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موعد انحسار موجة الحر فى لبنان

لبنان
لبنان

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية فى لبنان أنه يتوقع انحسار كلي لموجة الحر الحالية يوم الاحد الموافق 15 أغسطس، وفقا لليبانون فايلز.

وبلغت الحرارة ذروتها حيث سجلت  مدينة القاع  42 و  35  بيروت.

وكان قد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، من وزيرة الخارجية بالوكالة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلي.

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب من وزيرة الخارجية الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "العدوان الإسرائيلي على لبنان".

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وقال دياب في بيان: "نفذ العدو الإسرائيلي، بمدفعيته أولا وبطائراته الحربية ثانيا، عدوانا صريحا على السيادة اللبنانية، واعترف علنا بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعا بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة".

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لبنان موجة الحر بلغت الحرارة ذروتها بيروت رئيس حكومة تصريف الأعمال

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