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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا في العراق

حظر تجوال عقيم.. دعوات في العراق لإجبار المواطنين على تلقي اللقاح

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا في العراق

أوصت لجنة الصحة في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، بتنفيذ حملة تطعيم كبيرة لإجبار المواطنين على التلقيح، من قبل الأجهزة الحكومية؛ فيما أكدت عدم جدوى فرض حظر للتجوال.  

ووفقا لوكالة "ناس" العراقية، قال مقرر اللجنة وعضو خلية الأزمة فالح الزيادي في تصريح خاص، إن "توصيات الخلية ولجنة الصحة التي قدمتها إلى وزارة الصحة واضحة وصريحة"، مبيناً أن "ما تمر به البلاد غير مسبوق من ناحية عدد الإصابات وشدتها وسرعة انتقال الوباء، وتوصياتنا صبت على الجانبين العلاجي والوقائي".  

وأضاف، "أكدنا في الجانب العلاجي ضرورة أن توفر وزارة الصحة غطاءً سريريَّاً يناسب الحالات وارتفاعها في المستشفيات كافة وضرورة فتح ردهات إضافية ومنافذ إضافية للتلقيح ورصد أعداد الإصابات من خلال المسحات"، لافتاً إلى أن "التوصيات الوقائية تتعلق بالجهد الحكومي".  

وتابع، "نلاحظ أن هناك استخفافا من قبل الحكومة في فرض الإجراءات الوقائية وهذا يتطلب جهوداً أكبر وأكثر صرامة بتنفيذ القانون على المواطنين"، مشدداً أن "فرض التجوال كإجراء وقائي أصبح عقيماً وغير مجدٍ لعدم التزام المواطن من جهة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه بسبب الوضع الاقتصادي".  

وأكد على ضرورة أن "تكون هناك حملة كبيرة من وزارة الصحة لفتح منافذ تلقيحية أخرى وإجبار المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية على ضرورة التعاطي مع هذه الحملة لأخذ اللقاحات، إضافة إلى فرض الأمور الوقائية التقليدية مثل التباعد الاجتماعي والكمامة وهذا الأمر أصبح مملَّاً لكثرة طرحه".  

وكشفت وزارة الصحة، في 2  اغسطس الحالي، عن خطة وطنية وحكومية موسعة في زيادة عدد منافذ توزيع لقاح كورونا في بغداد والمحافظات.  

العراق كورونا تلقيح المواطنين اخبار العالم الصحة العراقية حظر التجوال

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