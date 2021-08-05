أخبار البرلمان| أصحاب العمل يواجهون الحبس وغرامة 20 ألف جنيه حال ارتكابهم هذه المخالفات.. تفعيل قانون الزراعة التعاقدية على محصولي الذرة والقطن.. ومطالب بحملات توعية لـ نبذ العنف والتعصب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الخميس:

خلى بالك.. أصحاب العمل يواجهون الحبس وغرامة 20 ألف جنيه حال ارتكابهم هذه المخالفات

السادات يدعو إلى مواجهة النصب العقاري «التايم شير»

لـ التجار.. 4 مخالفات تقود إلى السجن| تفاصيل

رئيس زراعة النواب: تفعيل قانون الزراعة التعاقدية على محصولي الذرة الصفراء والقطن

برلماني: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ40.609 مليار دولار دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي

برلمانية تطالب بحملات لـ زيادة وعي الجماهير ونبذ العنف والتعصب

محمد زين يثمن حرص مصر على دعم الشعب التونسى لتحقيق استقرار بلاده

برلماني: الزراعة التعاقدية ضمانة حقيقية لـ دعم صغار المزارعين