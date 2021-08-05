"مياه أسوان" تنفذ ندوات توعوية وحملات طرق أبواب لمشروعات "حياة كريمة"

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان متمثلة فى إدارة التوعية بالشركة، ندوات توعية وحملات طرق أبواب فى القرى والنجوع التى يتم فيها تنفيذ مشروعات تنمية وتطوير ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وقال محمد عبد الفراج مدير إدارة التوعية بأسوان، بأن شركة مياه الشرب نظمت ندوات توعية بمقر المجلس القروى لوادى الصعايدة بمركز إدفو بحضور خالد بكرى رئيس الوحدة المحلية لقرى وادى الصعايدة، بالإضافة إلى مروان محمد ممثل إدارة التوعية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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وأضاف مدير إدارة التوعية أنه تم أيضاً تنظيم حملات توعية متنقلة "طرق الأبواب" داخل القرى التى يتم فيها تنفيذ مبادرة حياة كريمة، بجانب تنفيذ عدد من الأنشطة عن طريق فريق التوعية بالشركة منها استطلاع رأى المواطنين وزيارة لأهالى القرية لمرشح وادى الصعايدة للتعرف على الجهد المبذول فى خدمات القطاع، لمعرفة مدى جودة الخدمة المقدمة فى المناطق التابعة للقرية.

وأوضح أن الهدف من هذه الأنشطة هو تعزيز وعى المواطنين بمبادرة حياة كريمة، وتوضيح أهمية الخدمات التنموية المقدمة والتى يتم تنفيذها ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا بالقرى المصرية حيث يأتى ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفى إطار تعليمات المهندس عبد الرحيم محمود المكلف بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بتفقد موقع الحادث لمباشرة نقل جثمان المتوفى والمصابين من خلال 10 سيارات إسعاف ، ثم توجه السكرتير العام إلى مستشفى أسوان الجامعى رافقه خلالها الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفى للأطمئنان على حالتهم الصحية والأطمئنان على تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بأقسام الأستقبال والطوارئ والعظام والتجميل وذلك عقب وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص رقم ( 7143 ص و ع ) بطريق كورنيش النيل الجديد أمام قرية بهاريف مما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة 14 أخرين .

وقد نقل حازم عزت تحيات محافظ أسوان لجميع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل حيث تنوعت الإصابات ما بين حالات خطرة ومتوسطة وكدمات وجروح متفرقة بالجسم .

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