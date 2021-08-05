عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مياه أسوان" تنفذ ندوات توعوية وحملات طرق أبواب لمشروعات "حياة كريمة"

جانب من لجنة التوعية
جانب من لجنة التوعية بمياه أسوان

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان متمثلة فى إدارة التوعية بالشركة، ندوات توعية وحملات طرق أبواب فى القرى والنجوع التى يتم فيها تنفيذ مشروعات تنمية وتطوير ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

 

وقال محمد عبد الفراج مدير إدارة التوعية بأسوان، بأن شركة مياه الشرب نظمت ندوات توعية بمقر المجلس القروى لوادى الصعايدة بمركز إدفو بحضور خالد بكرى رئيس الوحدة المحلية لقرى وادى الصعايدة، بالإضافة إلى مروان محمد ممثل إدارة التوعية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأقرأ أيضاً:

طلب رشوة.. إحالة موظف في أسوان للنيابة العامة

تعرف على أبرز أحداث يوم الأربعاء داخل محافظة أسوان على مدار الـ24ساعة

وأضاف مدير إدارة التوعية أنه تم أيضاً تنظيم حملات توعية متنقلة "طرق الأبواب" داخل القرى التى يتم فيها تنفيذ مبادرة حياة كريمة، بجانب تنفيذ عدد من الأنشطة عن طريق فريق التوعية بالشركة منها استطلاع رأى المواطنين وزيارة لأهالى القرية لمرشح وادى الصعايدة للتعرف على الجهد المبذول فى خدمات القطاع، لمعرفة مدى جودة الخدمة المقدمة فى المناطق التابعة للقرية.

 

وأوضح أن الهدف من هذه الأنشطة هو تعزيز وعى المواطنين بمبادرة حياة كريمة، وتوضيح أهمية الخدمات التنموية المقدمة والتى يتم تنفيذها ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا بالقرى المصرية حيث يأتى ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفى إطار تعليمات المهندس عبد الرحيم محمود المكلف بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

 

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بتفقد موقع الحادث لمباشرة نقل جثمان المتوفى والمصابين من خلال 10 سيارات إسعاف ، ثم توجه السكرتير العام إلى مستشفى أسوان الجامعى رافقه خلالها الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفى للأطمئنان على حالتهم الصحية والأطمئنان على تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بأقسام الأستقبال والطوارئ والعظام والتجميل وذلك عقب وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص رقم ( 7143 ص و ع ) بطريق كورنيش النيل الجديد أمام قرية بهاريف مما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة 14 أخرين .

وقد نقل حازم عزت تحيات محافظ أسوان لجميع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل حيث تنوعت الإصابات ما بين حالات خطرة ومتوسطة وكدمات وجروح متفرقة بالجسم .

29
29
30
30
31
31
32
32
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اخبار المحافظات شركة مياه الشرب والصرف الصحى

موضوعات متعلقة

طلب رشوة.. إحالة موظف في أسوان للنيابة العامة

ترشيحاتنا

وصول الكراكة الهولندية «تحيا مصر» للبدء في مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

شوط أول.. يد الدنمارك تتقدم علي إسبانيا 14-10 في نصف نهائي طوكيو 2020

الميت الحي.. حكاية استغاثة عم سامح من ظلم أشقائه.. فيديو وصور

هل يجوز تسمية الحيوانات بأسماء البشر؟ الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب التحرش.. فرح الزاهد: تسببت في منع دخول سائح عربي لمصر

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

عمران يودع الرقابة المالية وعبدالمعطي لتيسير الأعمال وعزام في انتظار القرار

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

ابنة أحمد راتب ترد على منتقدى صور والدها: عايزين تلموا لايكات تافهة

الزمالك يقدم عرضا رسميا لضم نجمي وادي دجلة

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ