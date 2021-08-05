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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاطرة.. أحمد فهمي يشوق الجمهور لموعد طرح أغنية زوجته جديدة

صدى البلد

شارك الفنان أحمد فهمي، برومو تشويقي لأغنية جديدة باسم “شاطرة” من غناء زوجته أميرة فراج، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب لها رسالة دعم: “#شاطرة النهاردة الساعة ٧ على اليوتيوب وباقي المنصات استنوا أغنية #أميره_فراج الجديده #شاطره”.

 

أعنية شاطرة من كلمات الشاعر أمير طعيمة، والحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.
 

وحققت أغنية “نجمة معدية” لفريق واما 4 ملايين مشاهدة علي مدار 4 أيام من طرحها، واحتفل النجم أحمد فهمي بنجاح الأغنية ونشر صورة جمعته مع أعضاء فريق واما عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

نجمة معدية من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

فريق واما طرح أحدث ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم «واما» أكثر من كليب مع «نجوم ريكوردز» و«وهاي واي»، مثل «على فكرة»، “شمس بحر«، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج»John perez«.

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