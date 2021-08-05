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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خالي من السكان

انهيار جزء من عقار بمدينة دمنهور ولا إصابات

انهيار جزء من عقار
انهيار جزء من عقار بشارع 10بابوعبدالله

 

شهدت منطقة أبو عبد الله بمدينة دمنهور  بمحافظة البحيرة، انهيار جزء من عقار  مكون من طابقين ودور أرضى في الساعات الأخيرة من مساء أمس،خالي من السكان.

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تفاصيل انهيار جزء من عقار 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من عقار في شارع ١٠ بمنطقة أبو عبد الله التابعة لمدينة دمنهور.

على الفور انتقلت قوات الأمن و الحماية المدنية و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المنزل المنهار، وتم فصل المرافق والخدمات، جاري إزالة العقار دون وجود إصابات بشرية.

انهيار عقار منطقة أبو عبد الله محافظ البحيرة مدينة دمنهور اخبار البحيرة

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