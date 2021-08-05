انهيار جزء من عقار بمدينة دمنهور ولا إصابات

خالي من السكان

شهدت منطقة أبو عبد الله بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، انهيار جزء من عقار مكون من طابقين ودور أرضى في الساعات الأخيرة من مساء أمس،خالي من السكان.

تفاصيل انهيار جزء من عقار

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزء من عقار في شارع ١٠ بمنطقة أبو عبد الله التابعة لمدينة دمنهور.

على الفور انتقلت قوات الأمن و الحماية المدنية و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المنزل المنهار، وتم فصل المرافق والخدمات، جاري إزالة العقار دون وجود إصابات بشرية.