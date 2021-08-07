كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تناقش مشاريع التخرج ....والطلاب يبتكرون حلول لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ... و اختراع نظام فرامل أكثر أمانا من المعروف حاليا

الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان : الجامعة بها العديد من الطلاب المبتكرين والمبدعين

الدكتور ابراهيم لطفي : المشروعات الطلابية تساهم في حل المشكلات المجتمعية

ناقش طلاب البكالوريوس قسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان مشاريع التخرج للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور ابراهيم لطفي عميد الكليه ومتابعة الدكتور مصطفى علي رفاعي الطوخي وتحت إشراف الدكتور محمد جوده .



وكان من بين مشروعات التخرج، مشروع Helper Robot وهو عبارة عن روبوت وظيفى مبتكر تم اختراعه من اجل زيادة الاجراءات الاحترازية وتقليل التعامل بين البشر وذلك من اجل الحد انتشار فيروس كورونا المستجد .

وصرح فريق مشروع Helper Robot عبر تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن الروبوت يعتمد على مسارات ارضية يقوم بتتبعها والسير عليها من نقطة البداية حتى النقطة المراد الوصول إليها والتحكم فيه يتم عن طريق استخدام واجهة مستخدم على الكمبيوتر( GUI) وذلك عن طريق برنامج Lab View .

وأوضحوا أن الروبوت يمكنه العمل كمساعد تفاعلى لأى قطاع خدمي مثل المطاعم حيث يأخذ المأكولات و المشروبات من المطبخ ويسلمها للعميل وايضا يمكنه العمل فى المستشفيات وتسليم الطعام للمرضى فى الغرف الخاصة بهم والرجوع مرة اخرى لنقطة البداية.

وأشار أن حركة الروبوت تعتمد على إشارات مرسلة من قبل المستخدم ويكون قادر على تتبع حركة الروبوت داخل المنشأة ومعرفة موقعه ومعرفة إذا تم تنفيذ الأمر ام لا وبهذا نكون قد استطعنا من تقليل الاتصال الحيوي والمباشر بين الاشخاص وعمل تباعد إجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا وتقليل خطر الإصابة بالمرض .

ويتكون فريق عمل مشروع Helper Robot من الطلاب :

كريم ثابت محمد حامد - مازن اشرف جابر - محمد سعيد نادى - هشام احمد سيد حسن - فاطمه - خميس على محمود - دنيا خميس موسى الفراش - امنيه احمد سعد الاحمر - هاله علام احمد عمر - دينا حسين محمود - اسماء جابر ابراهيم - شيماء فرج ابراهيم فرج - شوقيه محمد رمضان السيد.

وكان من بين مشروعات التخرج، مشروع منظومة الفرامل المانعة للانغلاق (ABS ) وهي من أهم وسائل الأمان بالسيارة ومن أهم التطورات التي حدثت في تكنولوجيا السياراتوصممت لتنفذ عملية تقنية الفرامل بشكل اوتوماتيكي دون تدخل السائق وذلك بفضل وحدة التحكم الالكترونية والوحدة المانعة للانغلاق ومجموعة الحساسات والمشغلات الموجودة بالنظام.

وصرح فريق مشروع منظومة الفرامل المانعة للانغلاق (ABS ) عبر تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن منظومة الفرامل تكمن وظيفتها الأساسية في انها عند الفرملة تقوم بفتح وغلق للفرملة عدة مرات في الثانية الواحدة ومن هنا لا يتآكل الإطار بسبب الفرامل وتقوم أيضا بإرسال اشارات معينه تجعل فرامل العجلات بنفس النسبة فلا تنحرف السيارة عند الفرملة علي طريق رملي او أسفلتي مبلل بالماء .

و أوضحوا أن أهم ميزة تميز منظومة الفرامل المانعة للانغلاق (ABS ) انها تمنع انقباض العجلات ومدي الفرملة قصير خاصة في الطرق المبتلة وتمنع تآكل الإطار ولكن يعيبها تكلفتها العالية وصعوبة صيانتها.

ويتكون فريق عمل مشروع منظومة الفرامل المانعة للانغلاق (ABS ) من الطلاب :

محمد نبيل محمد قائد المشروع ،أحمد صابر ضاحي ،أحمد ناصر السيد، كيرلس سمير موسي ، رامي أيمن كمال عمر خالد محمود ، أحمد كارم محمود ، أحمد عادل مرعي ، صلاح أشرف عبدالوهاب ، هدي رمضان إبراهيم ايه صبحي فتحي ، اسراء نصر الدين.

أوضح الدكتور ابراهيم لطفي عميد الكلية أن المشروعات الطلابية المميزة تساهم في حل المشكلات المجتمعية وخدمة الطلاب في مجال عملهم المستقبلي ، وتعطي لهم حافز قوي علي الاستمرار في التقدم والازدهار والنهوض بمجتمعهم.

كما أثنى الدكتور لطفي ، على مشاريع التخرج المقدمة من الطلاب، قائلا إن الطلاب قدموا العديد من المشاريع فى المجال الطبي المميزة التى كانت تدعو إلى الفخر والاعتزاز.

أكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان بها العديد من الطلاب المبتكرين والمبدعين، وأن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المبتكرين المتميزين الذين يساهمون بإبداعاتهم في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن كليات جامعة حلوان تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التي تدلل على قدرة أبنائنا الطلاب فى الإبتكار وتؤكد أن لدى مصر ثروة بشرية واعدة بشبابها الطلاب علماء المستقبل مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على اكتشاف المواهب العلمية الناجحة والمميزة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للموهوبين.

