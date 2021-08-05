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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أخبار المحافظات.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا.. إصابة 14 في حادث تصادم بـ كفر الشيخ.. ونقل قاطني عزبة أبو قرن لمساكن مجهزة

صدى البلد

شهدت المحافظات عدة أحداث وأخبار مختلفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم نستعرضها لكم فيما يلي :

 

إصابة 14 في حادث تصادم بـ كفر الشيخ

أصيب 14 شخصاً بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، خلال حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق «الغنيمي/ العجوزين»، بمركز دسوق.

محافظ القاهرة : نقل قاطني عزبة أبو قرن لمساكن مجهزة بمشروع "معا"

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لإزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة  لقاطنيها .     

مرشد «إيفر جيفين» يكشف سبب تكريمه في احتفالية قناة السويس

أعرب الربان هشام الإمام كبير مرشدي هيئة قناة السويس، ومرشد السفينة البنمية إيفر جيفين، خلال رحلة مغادرتها، والتي سبق وأن جنحت بالمجرى الملاحي لقناة السويس، مارس الماضي، عن سعادته لتكريمه في احتفالية قناة السويس بتدشين الكراكة حسين طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.  

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، فى حادث وقع اليوم، الخميس، على طريق الكورنيش الجديد بجوار موقف الأقاليم بمدينة أسوان .

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

سادت  حالة من السخط والغضب ببعض صفحات وجروبات التواصل الاجتماعي فس بوك بمحافظة الغربية تضامنا مع إعلان طالبة كلية الأداب والمعروفة إعلاميا بالفتاة واقعة الفستان رسوبها في عدد من المواد الدراسية معللة اضطهادها من جانب مجلس إدارة الكلية وهو ما استنكره رواد مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" .

طلب رشوة.. إحالة موظف في أسوان للنيابة العامة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة فنى تنظيم بإحدى الوحدات القروية بنطاق مركز ومدينة أسوان إلى النيابة العامة مع إستبعاده من موقعه الوظيفى وذلك بعد قيام مواطنة بتقديم شكوى للمحافظ تتهم فيها الموظف بطلب رشوة مالية 5 آلاف جنيه نظير عدم تحرير محضر مخالفة أعمال مبانى .

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام لـ 230 بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدني لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ،على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 230 درجة بدلاً من 238 درجة والثانوي العام خدمات 200 درجة بدلاً من 217 درجة.

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