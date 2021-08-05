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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة:

التفتيش على 94687 منشأة لمتابعة إجراءات كورونا الإحترازية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 94 ألفا و687 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 71 ألفا و813 مصنعاً وشركة على مدى 16 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 13167 منشأة، والمنيا 8638، وسوهاج 7961، والقليوبية 5802، ودمياط 5269، والبحيرة 5165، والشرقية 5080، والغربية 4885، والمنوفية 2960 ، والقاهرة 2902، وكفر الشيخ 2878، والأقصر 2844، والإسماعيلية 2771، والدقهلية 2742، ومرسي مطروح 2707،، وبورسعيد 2669، وأسيوط 2632، والجيزة 2501، وبني سويف 1842، جنوب سيناء 1399.

وجاءت في الترتيب الحادي والعشرين على مستوى المحافظات الإسكندرية 1716 ، والوادي الجديد 1625، والبحر الأحمر 1305، وأسوان 1099، والفيوم 903، والسويس 877 منشأة .

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة، كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

 

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IMG_6846
محمد سعفان وزير القوى العاملة التفتيش على 94687 منشأة لمتابعة إجراءات كورونا الإحترازية 16 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية الرئيس عبدالفتاح السيسي مواجهة فيروس كورونا المستجد

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