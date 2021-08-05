مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة نقل بطريق السويس

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بحادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الخميس، بطريق السويس- محور ٣٠ يونيو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل رقم " ع ب ج ٧٢١٧ " اتجاه بورسعيد.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، ٥ سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام، وهم: خالد فتحي عبد الفتاح، 26 سنة، زفتى غربية، اشتباه كسر عمود فقري، أحمد سعد أحمد عز، 31 غربية، ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة، هشام عوض أمين 50 سنة، المقطم، اشتباه كسر بالفخذ، واسم المتوفى فهمى عادل فهمى عبد الحميد ٣٠ سنة.