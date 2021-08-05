عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة نقل بطريق السويس

صدى البلد

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بحادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الخميس، بطريق السويس- محور ٣٠ يونيو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل رقم " ع ب ج ٧٢١٧ " اتجاه بورسعيد.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، ٥ سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام، وهم: خالد فتحي عبد الفتاح، 26 سنة، زفتى غربية، اشتباه كسر عمود فقري، أحمد سعد أحمد عز، 31 غربية، ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة، هشام عوض أمين 50 سنة، المقطم، اشتباه كسر بالفخذ، واسم المتوفى فهمى عادل فهمى عبد الحميد ٣٠ سنة.

أحمد سعد الحمى اصابة غرفة عمليات احمد عز تأمين طريق السويس السويس طنطا بورسعيد مستشفي انقلاب سيارة سيارة نقل حادث سيارات عيد طريق

ترشيحاتنا

شريهان توجه رسالة إلى جمهورها بعد عرض مسرحية كوكو شانيل

السعودية.. تعرف على خطة العام الدراسي الجديد

ميقاتي: نتقدم ببطء ومصرون على تأليف الحكومة اللبنانية

موسيماني يهنئ نهاوند سري بـ عيد ميلادها .. شاهد

نشرة المنوعات.. "كلب" يكتشف مصابي كورونا.. والقبض على "إوزة" في بريطانيا

عن عمر يناهز 18 عاما.. وفاة نجل مايكل بالاك في حادث سير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

بسبب التحرش.. فرح الزاهد: تسببت في منع دخول سائح عربي لمصر

في سرية تامة.. 6467 موظفا بالحكومة يتقدمون للعلاج من الإدمان

الفائز يتأهل لكأس العالم.. الأهلي يواجه الزمالك فى السوبر الإفريقي لكرة اليد رسميا

وفاة حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق عن 91 عاما

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

عمران يودع الرقابة المالية وعبدالمعطي لتيسير الأعمال وعزام في انتظار القرار

راسبة في 6 مواد.. مفاجأة في قضية طالبة الفستان بطنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

فيديو

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ